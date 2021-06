Photos et vidéos de La Reina del Sur 3 en Bolivie

. Les premières images de “La Reina del Sur 3 se dévoilent

La Reina del Sur a été l’une des histoires les plus réussies de Telemundo, non seulement en raison des bonnes audiences que les deux saisons précédentes ont obtenues dans leurs émissions, mais aussi en raison des éloges que l’histoire de Teresa Mendoza a apportés au petit écran. .

Et maintenant, juste au moment où les fans de la série télévisée attendent avec impatience la troisième saison de l’histoire, basée sur le roman de l’écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte, qui arrive bientôt à la maison, les premières images de la série ont commencé à couler. qui se déroule en Bolivie.

Cela a été montré par plusieurs photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, où la protagoniste de l’histoire, Kate del Castillo, est vue dans divers plateaux d’enregistrement dans le pays andin.

Comme l’a révélé People in Spanish, le tournage de la troisième saison de La Reina del Sur a commencé fin mai, et la grande attente des fans de la série est de savoir si cette fois cela résoudra plusieurs des doutes et des inconnues qu’ils a quitté la finale de la saison deux, qui a laissé un goût aigre-doux parmi les téléspectateurs.

Kate del Castillo elle-même a partagé une belle photo sur son compte Instagram avec l’équipe de travail qui a participé aux enregistrements qui ont été réalisés jusqu’à présent en Bolivie, et après s’être déclarée très excitée, elle a annoncé que les prises de vue dans une ville venaient à peine de se terminer et que c’était tournera dans plusieurs pays.

« Nous avons terminé le début dans notre première ville et premier pays, à La Paz, en Bolivie. Ici seulement une partie de l’équipe de La Reina Del Sur 3 @reinadelsurtv avec notre incroyable et adoré réalisateur Carlos Bolado @cbolex et notre talentueux DP Edgar Bahena @bahena00. Et ma belle Yamile Mahecha @derepenteyami ne manque pas. Merci La Paz !! », était le message partagé par la star mexicaine.

Dans plusieurs des images qui ont été capturées par des personnes en Bolivie qui ont assisté à une partie des enregistrements, on voit Kate del Castillo en train de rire et de montrer une très bonne attitude avec ses collègues, comme d’habitude chez elle, ainsi que beaucoup de simplicité avec le public qui le reconnaît.

Outre Teresa Mendoza, dans les clips du tournage qui ont bondi sur les réseaux, le Mexicain est aperçu avec Oleg (joué par Antonio Gil) et Jonathan (joué par Tiago Correa), dans un marché de la ville de La Paz.