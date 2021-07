Photos et vidéos de l’accouchement et du bébé de Francisca Lachapel

. Francisca Lachapel montre des photos et des vidéos du jour de l’accouchement de son fils Gennaro

Une semaine s’est écoulée depuis que Francisca Lachapel a fait ses débuts en tant que mère, et après les 8 premiers jours d’accueil de son petit Gennaro Antonio, l’ex-reine de Nuestra Belleza Latina a partagé le premier message officiel sur ses réseaux sociaux, racontant ce qu’elle ressent et parlant un peu sur ce que cette nouvelle aventure a été dans sa vie.

La gentille Dominicaine a voulu partager son bonheur avec ses plus de 3 millions de followers sur Instagram, et elle y a posté quelques images et vidéos du jour de son accouchement, ainsi que quelques belles photographies de son bébé.

Comme s’il s’agissait d’un reportage photo, dans sa publication, l’ancienne Nuestra Belleza Latina a montré pas à pas ce qu’elle a vécu mercredi dernier, à partir du moment où elle s’est rendue à l’hôpital en compagnie de son mari, Francesco Zampogna, ainsi que son arrivée à le centre clinique. Et en attendant d’être emmenée en salle d’accouchement, la belle dominicaine a montré qu’elle essayait de se détendre et de se préparer en dansant. Puis elle a montré la photo de la bénédiction d’avoir son bébé dans ses bras.

Francisca a clôturé son histoire avec une tendre photo sur le chemin du retour, après avoir été renvoyée, où elle avait l’air très heureuse avec son mari italien et leur fils nouveau-né.

“Salut! Bonjour, mes gens! Comment savez-vous que mercredi dernier je suis devenue maman🥰🙏🏽🙌🏽 Je profite, comprends et m’adapte le plus possible à cette nouvelle étape. En amour et ce qui découle de mon @gennarozampogna 🥰🥰🥰”, étaient les mots avec lesquels l’animatrice de Despierta América a partagé son bonheur avec ses fans.

« Voici quelques photos où vous pouvez voir ce que nous avons vécu le mercredi 7 juillet, lorsque ma poitrine a décidé de venir au monde. 😍🥰🙏🏽 Je t’aime très fort”, a ajouté l’ex-reine.

Après la publication, qui en quelques heures seulement a reçu plus de 124 000 “j’aime”, des amis personnels et des fans de l’artiste d’Univisión ont couru la féliciter pour son beau fils et lui ont envoyé toutes sortes de messages d’affection et d’appréciation.

« Félicitations Francisca ! Quelle grande bénédiction ! Un câlin avec tout mon amour! »,« Félicitations! Une grande bénédiction », « Woww félicitations Fran belle !! ❤️❤️❤️ », et « beaucoup de bénédictions à vous. Que Dieu vous guide à chaque étape avec @gennarozampogna “, étaient quelques-uns des mots que plusieurs fans ont dédiés au dominicain.

L’actrice Karla Monroig a rejoint la pluie de messages et a déclaré: “Fran !!! Cette belle!! Et quelle belle famille tu as !!! Profitez de chaque instant, un jour à la fois. Étreinte. Bénédictions à 3 ! ».

De même, l’enfant prodige, un ami de Francisca, a ajouté: “Félicitations ma chère, profite de ton bébé tant attendu.”

Après la naissance du petit, arrivé deux jours plus tôt, l’émission télévisée Despierta América a été la première à rapporter la nouvelle et à présenter la première image officielle du bébé.

REGARDEZ ICI LES PREMIÈRES PHOTOS DU BÉBÉ

Plus tard, le mari de Francisca a partagé une autre belle image de son fils, dans laquelle il a consacré de beaux mots de bienvenue en italien.

“Benvenuto bello mio ! @gennarozampogna @francisca”, a déclaré l’heureux papa.