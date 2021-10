Photos exclusives du bébé de Yuya !!

Aujourd’hui nous allons vous parler un peu des premières photographies que Yuya a prises de son petit bébé qui vient de naître, restez avec plus de détails sur cette belle nouvelle avec nous dans Music News !

Yuya, publicó el día de ayer una pequeña minuta que indicaba que el bebé ya estaba con la familia, con una leyenda llena de amor que nos encantó a nosotros ya todos los fans de esta talentosa youtuber, “Mar está en la tierra y yo en les nuages »

Bien sûr, cette photo a eu près de 3 millions de likes et des milliers et des milliers de commentaires, certains d’amour et de bons voeux et, surtout, de bonnes vibrations pour la nouvelle famille que YUYA est en train de former avec son partenaire Siddhartha.

Normalement, Yuya met à jour ses histoires sur Instagram et tout autre réseau social pour tous ses fans où il partage toujours son quotidien, il ne nous laisse jamais sans détails sur ce qu’il fait n’importe où, cependant nous pensons qu’il a été très occupé avec le arrivée de son petit bébé puisque nous n’avons pas vu d’histoire ces derniers jours autre que cette seule photo dont nous avons parlé dans laquelle elle exhibe la petite main de son bébé.

Les commentaires de certaines célébrités qui lui ont souhaité le meilleur pour cette nouvelle étape de sa vie est Cristina dAcosta qui a commenté ce qui suit : « Bienvenue dans le monde de la folie ! Toutes nos félicitations!! »

Son frère a commenté, « mon beau neveu », Daniela Salcedo a commenté, « quel plaisir !!, bientôt je serai comme ça avec mon bébé! »

Ces commentaires et bien d’autres sont ceux qui ont atteint la chanteuse et sa nouvelle famille, nous sommes heureux de l’arrivée de Mar et nous sommes sûrs que cette reprise sera encore plus magnifique et merveilleuse pour Yuya et sa nouvelle famille.