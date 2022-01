Photos exclusives du mariage d’Ana Parra en Colombie

Avec l’aimable autorisation d’Ana Parra

Le 17 décembre 2021 est une date qu’Ana Parra n’oubliera jamais. En ce jour magique, elle a enfin pu réaliser son rêve de célébrer son mariage religieux dans sa Colombie bien-aimée et de dire oui à son bien-aimé en présence de toute sa famille.

Dans une interview avec AhoraMismo.com, l’ancienne participante d’Exatlón États-Unis a partagé des photos exclusives et des détails de son union magique avec Jason Ruiz.

En raison de son emploi du temps chargé, l’athlète et ingénieur civil – qui vit à Miami depuis un an – a eu les services d’un organisateur de mariage pour le grand événement et était satisfaite de chaque détail de la célébration.

Combien de temps avez-vous mis pour organiser le mariage ?

Je me suis mariée civilement il y a quatre ans aux États-Unis, mais étant seule avec mon mari, et il y a deux ans nous avions prévu de nous marier en Colombie avec nos familles, mais nous avons dû reporter le mariage deux fois, d’abord à cause de la pandémie puis pour ma participation à Exatlón États-Unis. J’ai failli le reporter pour la troisième fois, mais finalement tout s’est passé.

Quelle a été l’inspiration pour la conception de votre robe?

Ainsi, comme ma robe de mariée en rêvait depuis toute petite, façon princesse. Je l’ai expliqué au designer et il l’a fait comme je l’avais rêvé.

Dans quelle partie de la Colombie ont-ils célébré le mariage ?

À Medellín, toute la famille de mon mari est originaire de Medellín. Ma famille est originaire de Séville, à environ 10 heures de route. Toute ma famille s’est rendue à Medellín pour m’accompagner.

Qu’avez-vous le plus aimé dans le mariage?

Tout. La décoration était super sympa, l’endroit où je me suis marié est spectaculaire, ça s’appelle Zona E, pour moi c’est le meilleur endroit de Medellín. La salle dans laquelle nous avons organisé la célébration a été inspirée de Bali, face à un lac géant, vraiment très beau.

Qui étaient vos demoiselles d’honneur ?

Je n’avais pas de demoiselles d’honneur, je n’ai jamais aimé ça. J’avais des pages, et ils étaient mes neveux et cousins.

Vous souhaitez avoir des enfants bientôt ?

Je veux avoir des enfants, mais pas encore. Actuellement j’ai de nombreux projets professionnels et je me sens encore très jeune, mais plus tard j’aimerais avoir un ou deux enfants au maximum.

Quels sont vos prochains projets professionnels ?

Je travaille avec une marque de produits de compléments nutritionnels, j’ai beaucoup de projets avec eux. Je fais aussi beaucoup de choses liées au mannequinat, j’adore le mannequinat, surtout quand il s’agit de photographie. Et j’aimerais investir dans l’immobilier à Miami.

