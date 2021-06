Photos F1 : journée qualificative du Grand Prix de France 2021

Photos des essais qualificatifs et finaux du Grand Prix de France 2021.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Christian Horner, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Pierre Gasly, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Sebastian Vettel, Aston Martin, Paul Ricard, 2021 Sebastian Vettel, Aston Martin, Paul Ricard, 2021 Sebastian Vettel, Aston Martin, Paul Ricard, 2021 Lance Stroll, Aston Martin, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Daniel Ricciardo, McLaren, Paul Ricard, 2021 Daniel Ricciardo, McLaren, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 George Russell, Williams, Paul Ricard, 2021 Fernando Alonso, Alpine, Paul Ricard, 2021 Nicholas Latifi, Williams, Paul Ricard, 2021 Charles Leclerc, Ferrari, Paul Ricard, 2021 Esteban Ocon, Alpine, Paul Ricard, 2021 Carlos Sainz Jr, Ferrari, Paul Ricard, 2021 Valtteri Bottas, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Valtteri Bottas, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Esteban Ocon, Alpine, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Pierre Gasly, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Mick Schumacher, Haas, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Ventilateurs, Paul Ricard, 2021 Nicholas Latifi, Williams, Paul Ricard, 2021 Lando Norris, McLaren, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Pierre Gasly, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Lando Norris, McLaren, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Charles Leclerc, Ferrari, Paul Ricard, 2021 Pierre Gasly, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Daniel Ricciardo, McLaren, Paul Ricard, 2021 Nikita Mazepin, Haas, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Pierre Gasly, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Lance Stroll, Aston Martin, Paul Ricard, 2021 Lance Stroll, Aston Martin, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Sergio Perez, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri AT02 est sorti des qualifications. 19.06.2021. Championnat du monde de Formule 1, Rd 7, Grand Prix de France, Paul Ricard, France, Journée de qualification. – www.xpbimages.com, EMail : request@xpbimages.com © Copyright : Charniaux / XPB Images Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, Paul Ricard, 2021 Charles Leclerc, Ferrari, Paul Ricard, 2021 Mick Schumacher, Haas, Paul Ricard, 2021 Charles Leclerc, Ferrari, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Lewis Hamilton, Mercedes, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 Max Verstappen, Red Bull, Paul Ricard, 2021 George Russell, Williams, Paul Ricard, 2021 Carlos Sainz Jr, Ferrari, Paul Ricard, 2021 Lando Norris, McLaren MCL35M, sort d’un corner Lando Norris, McLaren MCL35M, dans la voie des stands GP FRANCIA F1/2021 – SABATO 19/06/2021 crédit : @Scuderia Ferrari Press Office GP FRANCIA F1/2021 – SABATO 19/06/2021 crédit : @Scuderia Ferrari Press Office CIRCUIT PAUL RICARD, FRANCE – 19 JUIN: Nikita Mazepin, Haas VF-21, fait tourner sa voiture lors du GP de France sur le Circuit Paul Ricard le samedi 19 juin 2021 au Castellet, France. (Photo de Drew Gibson / LAT Images) CIRCUIT PAUL RICARD, FRANCE – 19 JUIN: Nikita Mazepin, Haas VF-21, mène Mick Schumacher, Haas VF-21 lors du GP de France sur le Circuit Paul Ricard le samedi 19 juin 2021 au Castellet, France. (Photo de Mark Sutton / LAT Images) GP FRANCIA F1/2021 – SABATO 19/06/2021 crédit : @Scuderia Ferrari Press Office Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, dans un coin CIRCUIT PAUL RICARD, FRANCE – 19 JUIN : Mick Schumacher, Haas VF-21 lors du GP de France sur le Circuit Paul Ricard le samedi 19 juin 2021 au Castellet, France. (Photo de Zak Mauger / LAT Images) CIRCUIT PAUL RICARD, FRANCE – 19 JUIN : Mick Schumacher, Haas VF-21 lors du GP de France sur le Circuit Paul Ricard le samedi 19 juin 2021 au Castellet, France. (Photo de Drew Gibson / LAT Images) Sebastian Vettel, Aston Martin, dans son cockpit Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M CIRCUIT PAUL RICARD, FRANCE – 19 JUIN : Mick Schumacher, Haas VF-21 lors du GP de France sur le Circuit Paul Ricard le samedi 19 juin 2021 au Castellet, France. (Photo de Zak Mauger / LAT Images) GP FRANCIA F1/2021 – SABATO 19/06/2021 crédit : @Scuderia Ferrari Press Office Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 GP FRANCIA F1/2021 – SABATO 19/06/2021 crédit : @Scuderia Ferrari Press Office Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Lando Norris, McLaren MCL35M Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, dans la ligne droite des stands LE CASTELLET, FRANCE – 19 JUIN : le qualificatif de pole position Max Verstappen des Pays-Bas et Red Bull Racing célèbrent dans le parc fermé lors des qualifications avant le Grand Prix de France de F1 sur le Circuit Paul Ricard le 19 juin 2021 au Castellet, en France. (Photo de Clive Rose/.) // . / Red Bull Content Pool // SI202106190309 // Utilisation à des fins éditoriales uniquement // LE CASTELLET, FRANCE – 19 JUIN : le qualifié en pole position Max Verstappen des Pays-Bas et Red Bull Racing s’arrêtent dans le parc fermé pendant les qualifications avant le Grand Prix de France de F1 sur le Circuit Paul Ricard le 19 juin 2021 au Castellet, en France. (Photo de Nicolas Tucat – Pool/.) // . / Red Bull Content Pool // SI202106190197 // Utilisation à des fins éditoriales uniquement // LE CASTELLET, FRANCE – 19 JUIN : le qualifié en pole position Max Verstappen des Pays-Bas et Red Bull Racing et le deuxième qualifié Lewis Hamilton de Grande-Bretagne et Mercedes GP interagissent dans le parc fermé pendant les qualifications avant le Grand Prix de France F1 sur le Circuit Paul Ricard le 19 juin 2021 au Castellet, France. (Photo de Nicolas Tucat – Pool/.) // . / Red Bull Content Pool // SI202106190200 // Utilisation à des fins éditoriales uniquement // LE CASTELLET, FRANCE – 19 JUIN : le qualifié pour la pole position Max Verstappen des Pays-Bas et Red Bull Racing posent pour une photo avec le prix de la pole position après s’être qualifié avant le Grand Prix de France de F1 sur le Circuit Paul Ricard le 19 juin 2021 au Castellet , France. (Photo de Nicolas Tucat – Pool/.) // . / Red Bull Content Pool // SI202106190223 // Utilisation à des fins éditoriales uniquement // Grand Prix de France 2021, samedi – Steve Etherington Grand Prix de France 2021, samedi – Wolfgang Wilhelm Grand Prix de France 2021, samedi – Steve Etherington Grand Prix de France 2021, samedi – Wolfgang Wilhelm Route Amérique 2021 Route Amérique 2021 Pascal Wehrlein (DEU), Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, conduit Norman Nato (FRA), Venturi Racing, Silver Arrow 02 Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

photos F1Voir plus de photos F1Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :