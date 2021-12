Photos F1 : préparation du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Les équipes et les pilotes ont exploré le nouveau circuit de la corniche de Jeddah pour la toute première fois lors de la marche sur piste de jeudi avant le premier Grand Prix d’Arabie saoudite 2021.

Pour les 20 pilotes et leurs équipes, la marche par équipe du jeudi matin a offert leur première occasion d’avoir un aperçu des 27 virages du tout nouveau circuit urbain de F1. Les derniers préparatifs de la piste étaient également terminés avant la journée d’ouverture des essais de demain.

Il y a également eu un premier aperçu de la voiture de sécurité Aston Martin de ce week-end et d’autres véhicules de course, qui sont tous enveloppés dans la couleur du drapeau saoudien pour marquer la première fois que le royaume accueille un grand prix.

Circuit de la corniche de Djeddah, 2021 Michael Masi (AUS) Directeur de course FIA ​​et membres de la FIA parcourent le circuit. Michael Masi (AUS) Directeur de course FIA ​​et membres de la FIA parcourent le circuit. Tour quatre, circuit de la corniche de Djeddah, 2021 Voiture de sécurité, Circuit de la corniche de Djeddah, 2021
Williams mesurant la voie des stands, circuit de la corniche de Jeddah, 2021
George Russell, Williams, Circuit de la corniche de Djeddah, 2021

