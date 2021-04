Photos F1: préparation du Grand Prix du Portugal 2021

Photos de la préparation du Grand Prix du Portugal 2021.

L’ancien pilote d’AlphaTauri Daniil Kvyat est revenu sur la piste ce week-end avec sa nouvelle équipe Alpine. Alors qu’il ne conduira pas, Callum Ilott, pilote de réserve d’Alfa Romeo, se prépare pour sa première course d’essais vendredi.

La communauté du paddock s’est également réunie pour se souvenir de Martin Shepherd, un membre de l’équipe Haas décédé plus tôt ce mois-ci.

George Russell (GBR) Williams Racing. 29.04.2021. Championnat du monde de Formule 1, Rd 3, Grand Prix du Portugal, Portimao, Portugal, journée de préparation. – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com © Copyright: Bearne / XPB Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Autodromo do Algarve, 2021 Sebastian Vettel, Jun Matsuzaki, Aston Martin, Autodromo do Algarve, 2021 Sebastian Vettel, Jun Matsuzaki, Aston Martin, Autodromo do Algarve, 2021 Jo Bauer, Ferrari Autodromo do Algarve, 2021 AlphaTauri, Autodromo do Algarve, 2021 AlphaTauri, Autodromo do Algarve, 2021 Daniil Kvyat (RUS) Pilote de réserve Alpine F1 Team. 29.04.2021. Championnat du monde de Formule 1, Rd 3, Grand Prix du Portugal, Portimao, Portugal, journée de préparation. – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com © Copyright: Charniaux / XPB Images Fernando Alonso, Alpine, Autodromo do Algarve, 2021 Fernando Alonso, Alpine, Autodromo do Algarve, 2021 Esteban Ocon, Alpine, Autodromo do Algarve, 2021 Pierre Gasly, AlphaTauri, Autodromo do Algarve, 2021 Callum Ilott, Alfa Romeo, Autodromo do Algarve, 2021 Williams, Autodromo do Algarve, 2021 George Russell, Lando Norris, Autodromo do Algarve, 2021 George Russell, Lando Norris, Autodromo do Algarve, 2021 Lando Norris, McLaren, Autodromo do Algarve, 2021 George Russell, Williams, Autodromo do Algarve, 2021 Lando Norris, McLaren, Autodromo do Algarve, 2021 Daniel Ricciardo (AUS) McLaren. 29.04.2021. Championnat du monde de Formule 1, Rd 3, Grand Prix du Portugal, Portimao, Portugal, journée de préparation. – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com © Copyright: Staley / XPB Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Autodromo do Algarve, 2021 Hommage à Martin Shepherd, membre de l’équipe Haas, Algarve, 2021 Hommage à Martin Shepherd, membre de l’équipe Haas, Algarve, 2021

Plus d’images seront ajoutées ici

