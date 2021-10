Photos inédites des concurrents de Nuestra Belleza Latina

Univisión Sirey Moran est l’un des grands favoris pour remporter la NBL

Nuestra Belleza Latina est revenue sur les écrans de télévision il y a quelques semaines à peine, et la série a suscité de nombreuses émotions parmi le public jusqu’à aujourd’hui.

Et au-delà du nouveau concept qu’Univisión a voulu promouvoir, avec une émission de téléréalité dans laquelle les stéréotypes conventionnels de la beauté qui ont régné pendant des années dans cette compétition ne donnent plus le rythme de la compétition, le programme est chargé d’histoires humaines de femmes autonomes qu’elles lutter contre leurs propres défis, qui avec grâce et beauté enchantent les téléspectateurs.

Anciennes reines de beauté, mannequins, présentatrices, communicantes, et surtout, des jeunes prêtes à faire leurs preuves dans les différentes épreuves, ont fait de leur mieux pour pouvoir convaincre les juges et le public que chacune est digne de la couronne qu’elle détient. Migbelis castillan.

Et avec le concours que Lupita Valero, Raishmar Carrillo, Yelus Ballestas, Génesis Suero, Mía Dio, Jaky Magaña, Melsissa Alemán, Clauvid Dály, Sirey Moran et Fabién Laurencio de la Concepción offrent, les fidèles partisans de chaque fille ont été très actifs dans les réseaux, encourageant leurs élèves et désireux d’en savoir plus sur eux et de les voir sous toutes leurs facettes.

C’est pourquoi nous avons décidé de partager avec les fans de Nuestra Belleza Latina en Ahoramismo, dans cet article, des photos inédites des candidats, afin qu’ils puissent les analyser plus en détail, et accessoirement même avoir une sorte de collection d’images de la filles , qui jusqu’à présent se sont déjà révélées uniques et authentiques.

Et c’était précisément l’intention d’Univisión depuis que les auditions ont commencé à choisir les participants, défendant la recherche de cette femme puissante qui représente les femmes latines, avec son talent et son caractère, ainsi que son histoire personnelle.

« La NBL est pour toutes les femmes et surtout les femmes. Elle accompagnera les candidats dans leurs expériences inspirantes et révélera leurs peurs et leurs joies lorsqu’ils représentent la vraie beauté des Latinas, à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Univision, faisant référence au retour de Nuestra Belleza Latina.

« Nuestra Belleza Latina vise à trouver les Hispaniques les plus talentueux et motivés des États-Unis, qui rivaliseront pour briser les stéréotypes de la beauté dans la société », a ajouté Univision.

Et pendant que le concours se poursuit et que nous savons qui des 10 candidats qui sont déjà dans le manoir avancera, nous voulons partager avec vous ces photos inédites des filles lors d’une séance de maquillage au cours de laquelle des experts ont réussi à mettre en valeur cette beauté de chacune qui les rend précieux pour tous et brille de mille feux.

Découvrez ces clichés des filles capturés lors du troisième gala dimanche dernier et dites-nous qui vous a le plus impressionné.