Photos : la tutelle de Britney Spears se termine après 13 ans

Britney Spears est enfin libre. Un juge de LA a décidé vendredi de mettre fin à la tutelle controversée en place depuis début 2008, mettant fin à la surveillance de deux restaurateurs qui ont supervisé la personne de la pop star et sa succession pendant près de 14 ans.

Le juge Brenda J. Penny a rendu les droits légaux de Spears, avec effet immédiat. C’était une décision qui avait semblé inévitable, bien que Penny n’ait donné aucune indication à l’avance sur la façon dont elle gouvernerait.

Junior Olivas, se rassemble pour Free Britney devant le palais de justice de Stanley Mosk vendredi à Los Angeles.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

La foule de fans rassemblés devant le palais de justice Stanley Mosk, dans le centre-ville de LA, a éclaté de joie et de confettis au fur et à mesure que la nouvelle se répandait. Ensuite, ils ont chanté et dansé sur le tube de Spears « Stronger », criant les paroles: « Maintenant, ce n’est rien d’autre que mon chemin / Ma solitude ne me tue plus. »

« L’histoire s’est faite aujourd’hui. Britney est libre ! », a écrit le fiancé de Spears, Sam Asghari sur Instagram, sous-titrant un carré rose avec le mot « Liberté » écrit en blanc.

Dallas Gaston, un partisan de Free Britney d’Austin, au Texas, devant le palais de justice de Stanley Mosk vendredi à Los Angeles.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

Les supporters libres de Britney chantent et dansent sur Grand Avenue devant le palais de justice de Stanley Mosk vendredi à Los Angeles.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

Un partisan de Free Britney devant le palais de justice de Stanley Mosk vendredi à Los Angeles.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

Les supporters libres de Britney chantent et dansent sur Grand Avenue devant le palais de justice de Stanley Mosk vendredi à Los Angeles.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

Les partisans de Britney Spears se rassemblent au palais de justice Stanley Mosk à Los Angeles.

(PATRICK T. FALLON / .)

Les partisans du mouvement FreeBritney tiennent une découpe en carton grandeur nature de Britney Spears alors qu’ils célèbrent une décision de justice mettant fin à sa tutelle devant le palais de justice Stanley Mosk à Los Angeles.

(PATRICK T. FALLON / .)

L’artiste du New Jersey et partisan de Britney Spears « Brennyboombox » montre son T-shirt à l’extérieur d’une audience concernant la tutelle de la chanteuse pop au palais de justice Stanley Mosk.

(Chris Pizzello / Presse associée)

Les partisans de Britney Spears, Aaron Morris, deuxième à partir de la droite, et Elizabeth Crocker s’embrassent devant une audience concernant la tutelle de la chanteuse pop au palais de justice de Stanley Mosk.

(Chris Pizzello / Presse associée)

Les jumeaux Edward, à droite, et John Grimes de Dublin, en Irlande, tiennent un drapeau « Free Britney » à l’extérieur d’une audience concernant la tutelle du chanteur pop au palais de justice de Stanley Mosk.

(Chris Pizzello / Presse associée)

