PHOTOS : les archéologues en découvrent davantage sur le site de l’église des Apôtres

Une équipe d’archéologues israéliens et américains dit qu’ils creusent plus profondément dans le passé d’une basilique chrétienne historique, dans le nord d’Israël d’aujourd’hui, proposant des théories sur la façon dont sa structure a changé au fil des ans.

Connue sous le nom d’église des Apôtres, la basilique a été remarquée par un évêque bavarois qui, en 724 après JC, l’a placée dans la ville biblique de Bethsaïda. Dans le Nouveau Testament, Bethsaïda est l’endroit où Jésus a accompli des miracles et le lieu de naissance de plusieurs apôtres. Les apôtres Pierre et André, selon le récit de l’évêque Willibald, vivaient dans une résidence au sommet de laquelle l’église a été construite.

Inscription de l’église byzantine des Apôtres qui mentionne la rénovation de l’église et un évêque sans nom. Crédit photo : R. Steven Notley.

Vue aérienne des fouilles d’el Araj à la fin de la saison 2021. Crédit photo : Achiya Cohn Tavor.

La semaine dernière, une équipe d’archéologues israéliens et américains a révélé des pièces supplémentaires des mosaïques de l’église – prétendument découvertes pour la première fois en 1500 ans.

Mosaïques de l’abside byzantine. Crédit photo : R. Steven Notley.

« Nous avons identifié une grande abside à l’est et découvert deux inscriptions », a déclaré le professeur Mordechai Aviam du Kinneret College. « Seule une petite partie du premier a survécu, qui mentionne un diacre et un projet de construction. Le second plus grand est un demi-médaillon qui mentionne l’évêque et la reconstruction de l’édifice. »

L’ÉGLISE DES APTRES DECOUVERTE PRÈS DE LA MER DE GALILÉE, DISENT LES ARCHÉOLOGUES

Mosaïques byzantines avec motif de vigne et de feuilles, probablement partie de la reconstruction du sol de l’église. Crédit photo : R. Steven Notley.

Aviam et le professeur Steven Notley du Nyack College dirigent le projet, connu sous le nom de El Araj Excavation Project. L’effort est parrainé à la fois par le Musée de la Bible et le Centre d’étude du judaïsme ancien et des origines chrétiennes.

Les archéologues ont déclaré en 2019 avoir trouvé l’église près de la mer de Galilée, où l’évêque Willibald a voyagé au VIIIe siècle.

Chapiteau corinthien en basalte à usage secondaire sur une colonne de basalte provenant de l’église byzantine des Apôtres. Crédit photo : R. Steven Notley.

Selon un communiqué de presse, les fouilleurs ont découvert que les murs extérieurs de l’église étaient préservés mais n’ont pas pu localiser une entrée.

« Il est possible que directement sur les mêmes murs de l’église, une sucrerie ait été érigée au Moyen Âge », précise le communiqué.

Mosaïque tressée de style byzantin qui sert de bordure au sol de la nef de l’église des Apôtres. Crédit photo : R. Steven Notley.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ses constructeurs ne s’intéressaient pas aux mosaïques qu’ils ont découvertes lorsqu’ils ont posé les fondations, et donc la zone intérieure était remplie de terre contenant de nombreux fragments de vases à sucre, enterrant par inadvertance toute l’église. »

« Il est également possible que les restes de l’église aient été intentionnellement enfermés par un mur après sa destruction lors du tremblement de terre. Il a été nettoyé et rénové de manière à ce que l’église soit préservée et commémorée, même s’il n’y avait pas de communauté chrétienne à proximité. , et personne n’y est venu pour visiter le lieu saint et prier. »