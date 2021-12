Photos nues de Fabien de la Concepción

Univisión La photo de Fabién de la Concepción qui a marqué tout le monde

Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis que la Cubaine Fabién de la Concepción était sur le point d’entrer dans l’histoire à Nuestra Belleza Latina, où elle a été proclamée première dauphine.

Et bien que la jeune femme de 26 ans n’ait pas remporté la couronne, qui a été remportée par le Hondurien Sirey Morán, elle a réussi à profiter de la notoriété qu’elle a acquise dans l’émission de téléréalité Univisión, et elle n’arrête pas de surprendre sur les réseaux sociaux.

Cette fois, la belle reine a impressionné plus de 62 fidèles abonnés Instagram, après avoir partagé une belle photo dans laquelle elle portait des vêtements légers alors que Dieu la mettait au monde.

Dans l’image saisissante, la première finaliste de Nuestra Belleza Latina est vue en train de regarder la caméra, tout en couvrant sa poitrine avec l’un de ses bras et en exhibant ses beaux cheveux.

Fabién a mentionné que la photo ne sera pas la seule qui enseignera avec ce niveau de sensualité, mais qu’il a promis que ce n’était qu’une collation.

« Un aperçu de la séance que nous avons eue aujourd’hui avec la belle @faby_laurencio94 et le super maquillage et coiffure de @herworldmakeupistry. Attendez-les tous très bientôt », était le commentaire avec lequel la Cubaine a accompagné sa publication.

Non seulement la photographie a obtenu près de 10 000 « j’aime » en quelques heures, mais elle a également reçu toutes sortes de messages et de commentaires de la part des fans de la reine, qui ont loué sa beauté et son talent pour être devant les caméras, comme le meilleurs modèles du monde.

« Tu es la meilleure 🔥🔥🔥 », « Uff uff beautyaaa❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥 », « Dieu, elle est un top model », « Sexy » et « Quelle beauté, j’ai adoré 😍 cette photo 😍 », étaient certaines des réactions que la photographie a suscitées.

« Wow quelle beauté d’une photo et Fabi précieux❤️ », « Je l’aime comme toujours », « Fabi donne tout » et « LA RAPUNZEL🇨🇺 », ont ajouté d’autres adeptes de Fabién.

Récemment, dans une interview accordée à Now, Fabién a avoué qu’après la fin de la compétition, elle se sentait bénie de savoir qu’elle avait touché de nombreux cœurs avec sa participation.

« J’ai reçu de nombreux messages, la grande majorité, d’une personne de Cuba, ils me soutenaient depuis Cuba, ce qui est très difficile car il est très difficile de se connecter sur les réseaux sociaux et Internet à partir de là. Cela m’a donné une immense fierté de représenter ce rayon de lumière pour un peuple qui traverse des moments difficiles », a déclaré la Cubaine, qui a ajouté que l’émission ne représentait que les premiers pas de la carrière qu’elle souhaite faire dans les médias.

« J’aime la télévision, j’aime l’improvisation et j’aime conduire. Je ne vais pas m’arrêter avant d’y parvenir. Nuestra Belleza Latina était une école, certains d’entre nous ont dit que c’était l’entretien d’embauche le plus long de notre vie et oui, ça l’a été. Pour moi, personnellement, c’était un formidable challenge, car je n’avais aucune expérience en quoi que ce soit », a ajouté Fabién.