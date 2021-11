Photos: Ole Gunnar Solskjaer fait ses adieux émotionnels aux fans de Man United – Man United News And Transfer News

Une photographie émouvante a émergé du limogeage du manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskaer, serrant un fan dans ses bras après avoir quitté le complexe d’entraînement du club à Carrington pour la dernière fois.

La légende du club a été relevée de son commandement aujourd’hui après trois ans de responsabilité et a été filmée en train de quitter le terrain d’entraînement après une réunion avec le vice-président exécutif, Ed Woodward, plus tôt dans la journée.

Les photos suggèrent que Solskjaer a arrêté sa voiture pour embrasser les fans qui voulaient lui souhaiter bonne chance.

Ce câlin vient de nous tous qui sommes restés à ses côtés ❤️ #MUFC pic.twitter.com/SqsgXsfPJO – Luke 🇾🇪 (@lukesellers98) 21 novembre 2021

En quittant Carrington, Solskjær a déclaré aux fans que ce fut un honneur d’être #mufc manager #mulive [@lukesellers98] pic.twitter.com/6fhfaNRSir – utdreport (@utdreport) 21 novembre 2021

Ole Gunnar Solskjaer vient de quitter le terrain d’entraînement de Manchester United pour la dernière fois après avoir fait ses adieux #MUFC pic.twitter.com/mLJN10hugT – Ben Ransom (@BenRansomSky) 21 novembre 2021

Le fan, Luke Sellers, a déclaré que Solskjaer « a dit que c’était un honneur d’être manager ».

C’est un adieu juste et touchant à un homme qui, malgré tout ce qui s’est passé, a conservé sa gentillesse et sa dignité.

Sir Alex Ferguson était réputé pour avoir pris le temps d’apprendre à connaître et de passer du temps avec chaque membre du personnel de United, de la dame du thé vers le haut, et Solskjaer a fait de même, tout en passant toujours du temps avec les fans.

« Mourinho avait l’habitude de s’asseoir dans le coin de la cantine, parfois avec sa capuche relevée, observant le personnel se précipiter » comme la faucheuse « , selon une source bien placée », note James Ducker du Telegraph.

« Solskjaer était à l’opposé. Il se souvenait des noms des enfants du personnel qu’il n’avait pas vus depuis des années. Le personnel de l’Académie ignoré par Mourinho s’est délecté des lignes de communication ouvertes et de l’intérêt porté à leur travail. Les dirigeants ont comparé les conversations avec Solskjaer à une conversation avec « Ferguson plus Ferdinand plus Rooney ».

Malgré la fin calamiteuse de sa carrière de manager, des actions comme celle-ci contribueront à garantir que le Norvégien conservera le respect et l’amour des fans de Manchester United du monde entier et sera toujours » 2Olegend « , la bannière qui a accroché le Stretford End. pendant de nombreuses années en montrant son numéro de maillot.