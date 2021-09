Photos, prix, détails – WWD

Something Navy se lance dans son dernier partenariat.

La marque de mode créée par l’influenceuse Arielle Charnas s’associe à la marque de mode française Ba&sh pour une collection capsule composée de trois styles de bottes pour l’automne.

“Ba&sh est un de mes partenaires de longue date et non seulement j’aime travailler avec eux, mais mon public aime aussi la marque”, a déclaré Charnas. « Pendant des années, j’ai été fier de styliser et de recommander mon prêt-à-porter et accessoires Ba&sh préférés à mes followers, alors quand l’opportunité s’est présentée de collaborer sur un produit, je n’ai pas hésité. En tant que marques, nous partageons de nombreuses valeurs et l’une d’entre elles est de créer une mode belle, féminine et portable et notre capsule de bottes est exactement cela.

Ba&sh a tiré parti de trois de ses styles les plus vendus – les chaussures Caitlin, Comy et Cerra – pour la collection et a collaboré avec Charnas pour ajouter des éléments de design uniques. Le Comy est un style de botte de combat blanche au prix de 445 $; la Caitlin est une botte montante en daim noir avec broderie florale au prix de 425 $, et la Cerra est une botte à talons en daim marron au prix de 540 $.

La bottine Ba&sh x Something Navy Caitlin. Courtoisie

Something Navy a collaboré avec plusieurs marques depuis son lancement en juillet 2020, notamment avec A Pea in the Pod, Honeydew Intimates et Cheree Berry Paper. Charnas a expliqué que ces partenariats sont un élément essentiel de la marque Something Navy et aident à offrir aux clients des produits dans des catégories que la marque n’a pas encore entrées.

« Collaborer sur un produit avec des partenaires de marque clés est une initiative stratégique pour Something Navy, et personnellement l’une de mes parties préférées de mon travail en ce moment », a-t-elle déclaré. « Bien que j’aime promouvoir et conserver les produits existants d’une marque, le produit de conception de code fait passer le partenariat à un niveau supérieur et donne une sensation vraiment 360 ».

Charnas a lancé Something Navy en 2009 en tant que blog de style et l’a transformé en une marque de mode et de style de vie. Elle a précédemment fait équipe avec Nordstrom sur plusieurs collections de vêtements Something Navy avant de créer sa propre marque de mode autonome. Something Navy a deux boutiques à New York.

Avant de lancer la marque de mode, Charnas était impliquée dans une controverse sur la gestion de son diagnostic positif de COVID-19 au début de la pandémie, lorsqu’elle a utilisé des relations personnelles pour obtenir un test COVID-19 et s’est rendue dans les Hamptons au lieu de suivre le mandats de quarantaine en place pour les personnes infectées par le virus. Elle s’est ensuite excusée pour ses actions dans une publication et une vidéo sur Instagram.

La collection capsule Ba&sh x Something Navy est disponible à l’achat dans les magasins et sites Internet Ba&sh et Something Navy.

