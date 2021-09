Photos, produits et plus – WWD

Frank Ocean entame son premier partenariat avec sa marque Homer.

Le musicien lauréat d’un Grammy s’est associé à Prada sur une collection de mode composée de trois produits : l’anorak, le sac à dos et le sac banane de Prada, qui sont chacun disponibles en quatre couleurs. Les produits sont fabriqués en Italie et comportent des étiquettes co-marquées.

La collection en édition limitée est la première d’une collaboration continue entre Prada et Ocean’s Homer. Les images de la campagne pour la collaboration ont été photographiées par le collaborateur fréquent d’Ocean, Tyrone Lebon.

Prada pour Homer Tyrone Lebon

Bien qu’il s’agisse de la première collaboration d’Homer avec Prada, Ocean a déjà fait équipe avec la maison de design sur d’autres initiatives. Le musicien a été sollicité par la maison de design pour sa campagne masculine printemps 2020, dans laquelle il est apparu aux côtés de l’acteur Austin Butler et du réalisateur danois Nicolas Winding Refn.

Ocean a fait ses débuts avec Homer début août, la décrivant comme une “marque de luxe américaine indépendante”. Homer a d’abord lancé une collection de bijoux raffinés et de foulards en soie. La collection était composée d’or 18 carats, d’argent sterling recyclé, d’émail peint à la main et de diamants cultivés en laboratoire, et proposait des foulards en soie conçus dans des coloris vifs avec un motif « X ». Ocean a été inspiré pour créer la marque par ses « obsessions d’enfance » et par « l’héritage comme fantaisie ».

La collection Prada for Homer est disponible uniquement dans la boutique Homer de New York, située au 70-74 Bowery. Les clients peuvent prendre rendez-vous pour visiter le magasin via le site Web Homer.

