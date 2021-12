Photos: Ralf Rangnick heureux d’être à Manchester United après la conférence de presse – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a été photographié portant et tenant une chemise pour la première fois depuis sa nomination.

Le patron allemand remplace Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager par intérim pour le reste de la saison, après avoir succédé à Michael Carrick qui était le gardien pendant trois matches.

Deutscher Fußball Meister pic.twitter.com/lDieOjqirY – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 3 décembre 2021

Rangnick doit faire face à une équipe sous-performante qui manque de confiance mais qui a plus de talent qu’elle n’en a montré cette saison.

L’ancien joueur du RB Leipzig a admis lors de sa première conférence de presse qu’il n’aurait malheureusement pas beaucoup de temps pour influencer l’équipe avant dimanche.

Il a précisé en déclarant que la raison pour laquelle il souhaitait le départ à 9h, à la grande horreur des journalistes présents, était que les joueurs venaient pour une session à 15h.

Rangnick a déclaré qu’en raison du match contre Arsenal, la seule chose qu’il peut faire vendredi est de se présenter aux joueurs et de leur donner une idée de ce qu’il recherche.

Cela signifie que samedi est la seule et unique séance d’entraînement qu’il peut avoir à son actif, ce qui signifie que les fans ne devraient pas s’attendre à voir des changements majeurs d’ici dimanche.

Heureusement, Rangnick commencera son règne contre Crystal Palace et avec tout le respect que je vous dois, c’est un défi plus facile et il devrait s’attendre à ce qu’il surmonte.

La liste des rencontres en général est bien plus gentille que celle qu’Ole Gunnar Solskjaer a traversée vers la fin de son règne.

United a joué récemment à Chelsea, Liverpool, Arsenal et Manchester City, donc Rangnick a la configuration parfaite pour partir sur une course gagnante si tout se passe comme prévu.