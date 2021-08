Photos sexy d’Ana Parra, d’EXATLON

Ana Parra / Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra a enchanté les téléspectateurs d’EXATLON

Ana Parra a acquis une renommée et une popularité jusqu’à présent en 2021, après avoir traversé la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, qui a été remportée par Norma Palafox et Jeyvier Cintrón.

Tout au long de la compétition, la Colombienne de 25 ans s’est imposée comme l’une des athlètes les plus fortes et les plus charmantes, mais sa silhouette a également enchanté nombre de ses fans.

Et montrant qu’en plus d’être la force de parcourir des circuits exigeants, elle est un modèle plein de sensualité, Ana Parra est devenue un symbole parmi ses plus de 130 000 fans sur Instagram, qui ne cessent de vanter ses belles et séduisantes photographies.

L’Instagram de l’ingénieur, qui est marié et avant EXATLON a travaillé comme barman et serveuse, regorge de toutes sortes d’images dans lesquelles elle n’arrête pas de montrer sa beauté et sa sensualité, que vous pouvez apprécier dans cet article.

L’ancienne membre de l’équipe Contending profite également de ses publications sur Instagram pour inspirer ses fans, avec de belles phrases, avec lesquelles elle sait mêler de beaux messages et son image.

“Sois toi. C’est tout »,« La vie a différents chapitres, un mauvais chapitre ne signifie pas la fin de l’histoire 🌈🙏💙 », et« Vos actions montrent de quoi votre cœur est fait. N’oubliez pas, tout est possible », sont quelques-uns des commentaires avec lesquels l’athlète a consenti à ses followers.

Et comme prévu, Ana Parra a réussi à éveiller toutes sortes d’éloges parmi ses fans, qui, en plus d’applaudir ses belles photos, n’arrêtent pas non plus d’admettre et de reconnaître à quel point elle est excellente athlète et à quel point elle se comporte calme et équanime.

“Tu es Super sexy “, “Tu es très mignonne”, “Tu es du feu pur”, “Quelle beauté de plus en plus amoureuse “, “Tu es complètement parfait 💕 Super sexy belle 💖😘😍unica divina 😘😍 », et« DIVINA, O VOUS REGARDEZ, MAIS VOTRE COEUR ET VOTRE COURAGE SONT PLUS BEAUX ❤️ », ont commenté certains abonnés d’Ana.

Après son départ d’EXATLON, qui a suscité toutes sortes de commentaires, l’athlète colombienne a mentionné lors d’un entretien avec ses fans que son coup était réel et qu’elle était très inquiète de l’impact que cela pourrait avoir sur sa carrière de mannequin.

« Je ne vous montre pas ici, mais je vais vous montrer le processus de guérison. Tout le monde sait que je suis mannequin, je vais essayer de ne plus rien avoir sur le visage, mais c’est quelque chose de dur. Je ne m’en suis toujours pas remis. C’est dur. Et je suis là aujourd’hui : ‘jojo ho, ha, haha’, mais peu importe ce que vous voulez, c’est quelque chose au visage qui ne peut pas être facilement surmonté”, a déclaré l’athlète des Bleus.

“Avant, je suis reconnaissant que ce n’était pas quelque chose de pire, que mon cou ait été cassé. Quand j’avais Kelvin, je voyais le sang couler, et je lui disais : “mon nez s’est cassé, mon nez s’est cassé”. Et Kelvin me disait : ‘non, non’. Avec le coup j’ai littéralement senti, comme si mon crâne s’était tordu, comme si mon crâne avait reculé. C’est pourquoi je suis allé me ​​coucher, car je n’arrivais pas à tenir ma tête », a prévenu l’athlète.

REGARDEZ ICI D'AUTRES PHOTOS DU CHER ATHLÈTE :

