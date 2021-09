Photos sexy de Mirna Almada d’Exatlon

Exatlon États-Unis Mirna Almada

Mirna Almada n’a pas atteint les dernières semaines de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, en raison d’une blessure subie lors d’un duel contre Wilmarie Colón qui l’a renvoyée chez elle prématurément. Mais son passage dans la compétition a fait que les téléspectateurs et ses pairs ont pris le meilleur des images, en raison de son charisme et de sa simplicité, ainsi que de sa beauté.

Et maintenant que la téléréalité est terminée, l’ancienne membre de l’équipe Contendientes continue de faire tomber ses fans sous le charme de publications qui enchantent les locaux et les étrangers, comme une photo récente sur laquelle la Mexicaine exhibait ses charmes, en bikini.

Mirna a posté sur son Instagram une image montrant ses beaux longs cheveux bouclés, quelque chose qu’il n’était pas très courant de voir dans EXATLON, en regardant l’horizon.

“Apprenez à regarder ce que vous avez déjà vu et essayez de voir ce que vous n’avez pas vu🤍”, a commenté Mirna en accompagnant sa publication, invitant peut-être ses abonnés à bien regarder son image, essayant d’y découvrir de nouvelles choses.

De plus, l’ancien athlète a déclaré à propos d’autres images en maillot de bain sur une belle plage: “Faites plus de ce qui vous rend heureux.”

Comme prévu, les photos brûlantes de Mirna ont rendu fou ses fans, qui n’ont cessé de publier toutes sortes de commentaires la félicitant sur les réseaux de Mirna.

« Mirnita aussi belle que j’aimais te voir en exatlon❤️❤️❤️❤️❤️, comme c’est beau », « Magnifique », « Comme c’est beau petit bleu❤️ ! », « Comme c’est cool » et « La plus belle et la plus belle chose qui soit passée via Exatlon .. 💙💙❤️❤️ » étaient quelques-uns des messages exprimés par ceux qui ont suivi la carrière de Mirna.

Il y a quelques semaines, et après son élimination de l’émission de télé-réalité Telemundo, Mirna Almada a avoué à ses fans, à travers un “live” sur ses réseaux sociaux, où elle a avoué qu’il lui était très difficile de faire son coming out alors qu’elle quittait le concurrence.

“Sortir comme ça vous laisse cette épine, avec l’incertitude de savoir ce qui se serait passé, si j’avais pu être éliminé ou qu’ils m’auraient simplement éliminé. Cette incertitude reste dans votre tête, et en fait si je suis très curieux d’aller chercher ce match revanche », a déclaré l’athlète, avouant qu’elle n’abandonnera pas tant qu’elle ne sera pas revenue à la réalité.

“Tout d’abord je veux être bien et bien supporter l’opération que je dois subir, être fort physiquement et arriver avec tout. Mais je vous promets, que je vais me préparer à aller pour ce match revanche », a déclaré la jeune femme.

« Comme je dis toujours : ‘quand il joue, il joue’ et ce n’était pas mon heure. Je sais que plus tard je me vengerai. Je vais avoir ma chance… eh bien, j’espère, avoir l’opportunité d’arriver et de prendre ma revanche, et je vais travailler dur pour que cela se produise », a déclaré Mirna à l’époque.

