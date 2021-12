PHOTOS : Sirey Morán fait un tour gratuit en bikini au Honduras

Univision

Sirey Morán continue de profiter de ses vacances bien méritées dans son Honduras natal. La gagnante de Nuestra Belleza Latina a pris le temps de partager avec ses plus de 271 000 abonnés Instagram les meilleurs moments qu’elle a vécus, et au passage elle a profité de la promotion du tourisme national.

« Dieu merci pour tout », a-t-il écrit en téléchargeant une image en maillot de bain au coucher du soleil, sur une plage de Roatan.

Le mannequin a parcouru les plus beaux endroits de sa belle et chère terre, montrant des paysages de rêve et invitant son public à se motiver pour visiter ses plages paradisiaques.

« Mon pays est magnifique », a-t-il écrit depuis une plage immaculée de West Bay, Roatan.

Et elle a aussi pris le temps de poser comme un mannequin couture dans un élégant maillot de bain une pièce blanc, empreint de beauté et de classe.

Dans une autre vidéo, la femme hondurienne de 31 ans partage un résumé de son voyage à travers le Honduras, où elle a partagé avec sa famille nombreuse.

« Voici un résumé de mes vacances à #roatan #Honduras. Merci à tous ceux qui ont fait de cette expérience une expérience très spéciale », a-t-il écrit.

Il a également pris le temps de réfléchir et, surtout, d’être reconnaissant pour toutes les bénédictions qui sont venues dans sa vie. « Quand Dieu est le capitaine de votre vie… Même dans la plus grande tempête, vous sortirez victorieux. Dieu merci pour tout ! », a-t-il écrit depuis le ferry de Roatan.

Sa famille n’a pas été en reste, la reine de beauté s’est chargée de les mettre en valeur dans certaines images, où elle semble s’amuser avec eux.

« Le meilleur cadeau est l’amour de ma famille #teamsirey et c’est pourquoi en ce jour spécial où Noël est célébré et où nous devons remercier Dieu pour tant de choses, je dis MERCI BEAUCOUP à tous ceux qui font partie de ma vie et qu’ils faisaient partie de mon rêve d’être #nuestrabellezalatina devenu réalité. A ceux sur cette photo : la famille, les amis et tous ceux qui font aussi partie de ma vie à distance, merci, je vous aime très fort », a-t-il écrit dans une publication qu’il a publiée pour Noël.

Les merveilleuses vacances dont a profité la gagnante de Nuestra Belleza Latina ont été le meilleur prix d’une année qui sera inoubliable, grâce à son triomphe dans le célèbre programme Univision.

Sans aucun doute, 2022 sera une année où il continuera à récolter des succès et à entreprendre de nouveaux projets dans sa nouvelle vie.