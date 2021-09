Photos: Sounders Day revient alors que la communauté se rassemble pour la fête annuelle sur le toit de .

in

Les participants au . Sounders Day se réunissent sur le toit-terrasse du premier mode, avant le match du Sounders FC mardi à Seattle. (Photos . / Kevin Lisota)

C’était tellement amusant de réunir la communauté . mardi avec le retour du Sounders Day alors que nous avons profité d’un excellent réseautage, d’un barbecue savoureux, de boissons fraîches et d’une autre victoire du Sounders FC.

Les festivités ont débuté mardi après-midi sur le pont spectaculaire de First Mode dans le quartier de Pioneer Square à Seattle, à quelques pas de Lumen Field, où les Sounders remporteront plus tard une victoire 1-0 sur Santos Laguna avec un but palpitant à la dernière seconde en un match de demi-finale de Coupe des Ligues.

Lors de la soirée d’avant-match sur le toit, nous avons été rejoints par Adrian Hanauer, propriétaire majoritaire du Sounders FC, et Alejandro Irarragorri, président d’Orlegi Sports, propriétaire de Santos Laguna.

“J’aime Seattle”, a déclaré Irarragorri. « Je ne sais pas pourquoi, mais cette ville a quelque chose de vraiment spécial.

Alejandro Irarragorri, président d’Orlegi Sports, à gauche, et Adrian Hanauer, propriétaire majoritaire des Sounders FC, sont interviewés par le co-fondateur de . John Cook sur le toit-terrasse du First Mode avant le match Sounders FC vs Santos Laguna de mardi.

Les dirigeants ont parlé de l’augmentation de la portée du football à travers le monde et de l’impact que le football peut avoir sur les communautés locales. Il y a quelques semaines, lorsque Hanauer et Irarragorri ont appris que leurs équipes joueraient l’une contre l’autre, ils ont sauté au téléphone pour réfléchir à des idées pour aider la communauté de Seattle.

Avant le match de mardi, Irarragorri a rejoint les représentants des Sounders pour organiser une campagne de vaccination au sud de Seattle afin d’encourager davantage de résidents hispaniques à se faire vacciner.

Hanauer a déclaré que lui et Irarragorri s’alignaient philosophiquement sur le pouvoir de leurs organisations et du football lui-même.

« Il s’agit de la communauté et de laisser à nos enfants et à leurs enfants un meilleur endroit où vivre », a déclaré Hanauer.

Découvrez plus de photos de la fête ci-dessous et assurez-vous de prendre des billets pour notre prochain événement, le . Summit, qui se tiendra du 4 au 5 octobre à Seattle.

La star des Sounders FC Raúl Ruidíaz, au centre, en action contre Santos Laguna. Les Sounders célèbrent une victoire 1-0 sur Santos Laguna.

Note de l’éditeur : à la lumière de la situation actuelle du COVID, . a exigé une preuve de vaccination et des contrôles de température pour entrer dans la fête, et a suivi les directives relatives aux masques.