Cette 2021 s’ouvre sur plusieurs changements dans les équipes de la catégorie reine, à la fois dans l’aspect technologique et mécanique de leurs motos et en parlant des coureurs eux-mêmes, qui ont été renouvelés après une saison 2020 atypique. On sait déjà lesquels seront les motos ils roulent cette année, alors pourquoi ne pas y jeter un œil?