Photoshop arrive enfin sur le Web et les Chromebooks après avoir attendu une éternité

Lorsque j’ai migré de Windows vers les Chromebooks il y a une demi-décennie, le seul programme que je devais bel et bien dire au revoir était Photoshop. Bien que quelques applications Photoshop Express très simplifiées soient disponibles via Google Play, aucune d’entre elles n’était très pratique pour les tâches Photoshop réelles au-delà du réglage des niveaux et de l’ajout de quelques filtres de base aux photos. Photoshop complet est arrivé sur les iPads il y a des années – et est toujours régulièrement mis à jour – mais malgré les premières tentatives pour amener Photoshop sur les Chromebooks pour les écoles, aucun progrès réel n’a été fait pour amener Photoshop sur Chrome OS et les machines non Windows/Apple.

Oui, vous avez bien entendu. @Photoshop arrive sur le Web, afin que vous puissiez accéder aux projets n’importe où. 🙌 En bêta publique maintenant. #AdobeMAX pic.twitter.com/d1idupdTzo – Adobe (@Adobe) 26 octobre 2021

Cela change aujourd’hui alors qu’Adobe a annoncé lors d’Adobe MAX 2021, la conférence virtuelle de l’entreprise qu’une plus grande partie de la suite créative d’Adobe arrive enfin sur le Web. Photoshop et Illustrator commencent aujourd’hui à déployer une nouvelle version bêta du client Web pour les utilisateurs d’Adobe Creative Cloud. La version bêta se « déploie sur une courte période », donc idéalement, il ne vous faudra pas longtemps pour y accéder si vous avez un abonnement en cours.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour accéder à la bêta une fois que vous y avez accès, vous devez vous rendre dans vos fichiers Creative Cloud, puis voici la marche à suivre :

Dans l’onglet Documents Cloud, cliquez sur un fichier Photoshop déjà créé. Dans la barre d’en-tête en haut de la visionneuse de fichiers, cliquez sur Ouvrir dans Photoshop sur la version bêta du Web. Le document doit s’ouvrir sur http://photoshop.adobe.com/ et charger l’éditeur Web. Si vous n’avez pas encore accès à la version bêta, réessayez dans un jour ou trois.

Il convient de souligner que le client Web bêta pour Adobe Photoshop ne correspond toujours pas tout à fait fonctionnalité à fonctionnalité avec le bureau complet de Photoshop, mais il s’agit toujours d’une version bêta et non d’un produit fini. Le besoin de début votre fichier Photoshop sur le bureau ou l’iPad, puis le déplacer dans Creative Cloud afin de l’utiliser sur le Web est un peu décevant pour les propriétaires de Chromebook, qui n’ont peut-être pas accès au programme de bureau pour le moment. Espérons qu’au cours de la version bêta, Adobe ajoutera la capacité de créer de nouveaux projets Photoshop directement dans le client Web.

Nous n’avons pas encore eu la chance de vraiment jouer avec Photoshop pour le Web, mais nous y serons à la seconde où nous le pourrons et nous ferons savoir si les meilleurs Chromebooks peuvent enfin éliminer l’un de leurs plus gros inconvénients de la liste. en rendant Photoshop vraiment disponible sur les Chromebooks.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ça continue et continue

Revue Coros Pace 2: Un rival Garmin Forerunner qui n’abandonne jamais

Lorsqu’il s’agit de choisir une montre connectée de fitness pour les athlètes sérieux, c’est généralement Garmin en premier et tous les autres en second. Mais la Coros Pace 2 est devenue un concurrent légitime des montres Forerunner d’entrée de gamme de Garmin. Il a une autonomie incroyablement longue, une conception légère et des mesures utiles sans abonnement.