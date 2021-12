Photoshop et Lightroom pour iPad mis à jour avec de nouveaux outils

Cette semaine, Adobe a publié des mises à jour de Photoshop et Lightroom pour iPad. Alors que Photoshop sur iPadOS dispose désormais de deux outils supplémentaires à partir de sa version de bureau, Lightroom a été mis à jour pour prendre en charge la dernière version d’Adobe Camera Raw.

Adobe continue de travailler pour apporter plus d’outils de la version de bureau de Photoshop à l’application iPad, et cette fois, la société a ajouté deux nouveaux outils à Photoshop pour iPad : Smudge et Sponge.

Comme décrit par la société, l’outil Smudge simule l’effet de glisser votre doigt sur de la peinture humide – l’outil capte la couleur là où le trait commence et la pousse dans la direction dans laquelle vous faites glisser. Quant à l’outil Éponge, il permet aux utilisateurs de modifier avec précision la saturation des couleurs d’une zone spécifique.

Pour rendre l’expérience d’utilisation de Photoshop sur iPad plus proche d’un ordinateur, la mise à jour améliore également la prise en charge de la souris et du trackpad, car les utilisateurs verront désormais une description lorsqu’ils maintiennent le curseur sur un outil.

Adobe a également amélioré les curseurs pour Camera Raw, qui prend désormais en charge les derniers appareils photo et objectifs trouvés dans Adobe Camera Raw 14.1. Cette amélioration est disponible pour Photoshop et Lightroom pour iPad.

Vous pouvez en savoir plus sur Photoshop et Lightroom pour iPad sur le site Web d’Adobe Creative Cloud.

