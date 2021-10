Photoshop peut désormais être utilisé en version web depuis n’importe quel appareil | La technologie

La version bêta de Photoshop est désormais disponible sur le Web, une nouvelle version du programme de retouche photo populaire qui vous permet d’utiliser certaines de ses fonctions dans le navigateur. Nous vous expliquons comment vous pouvez y accéder.

Sans aucun doute, Photoshop est le programme incontournable en matière de retouche photo. L’application d’Adobe est largement utilisée par les photographes, les créatifs, les designers et d’autres professionnels de l’industrie créative, et le concours a été inspiré par ses caractéristiques et ses fonctionnalités.

Sur Internet, nous pouvons trouver des alternatives à Photoshop en ligne qui nous proposent des tâches simples, telles que changer la taille ou le format d’une image, à des actions plus complexes, telles que la silhouettage ou le travail avec des calques.

Mais maintenant le Photoshop en ligne tant attendu est maintenant disponible et vous pouvez utiliser le programme de retouche photo populaire via le navigateur. Ça oui, est encore en version bêta, vous ne pourrez donc peut-être pas y accéder immédiatement et devrez attendre un peu pour l’utiliser.

Adobe a annoncé l’arrivée de Photoshop sur le web dans un article sur son blog officiel, où il note qu’il vise à valoriser le travail créatif collaboratif. Et, grâce à ce Photoshop en ligne, il n’est pas nécessaire d’installer le programme pour effectuer certaines tâches d’édition de base.

L’astronaute Michael Collins, auteur de la photo, est décédé le 28 avril, à l’âge de 90 ans. Il était sur la Lune lors de la mythique mission Apollo 11.

Jusqu’à présent, il était seulement possible de visualiser un fichier dans le navigateur et de faire des commentaires et des annotations, mais maintenant nous avons également la possibilité de faire des choses simples.

Pour pouvoir utiliser la version bêta de Photoshop sur le web, il faut tout d’abord que vous ayez un compte dans Adobe Creative Cloud et que vous ayez enregistré un document Photoshop dans la rubrique Votre travail> Vos fichiers.

Si vous remplissez ces conditions, accédez à Adobe Creative Cloud via le navigateur, ouvrez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir dans Photoshop sur le Web bêta, situé en haut.

Pour le moment, cette version est uniquement compatible avec Google Chrome et Microsoft Edge, et arrivera bientôt également sur Mozilla Firefox. En outre. ne peut pas non plus être utilisé dans les navigateurs Web mobiles.

Il existe plusieurs types de plans photographiques. Il est pratique de connaître les plus importants pour profiter des caméras de votre mobile. Ici vous l’avez.

L’entreprise explique qu’elle est toujours en train de déployer cette version en ligne, donc vous ne voyez peut-être pas encore le bouton. Dans ce cas, attendez un peu car il apparaîtra bientôt et vous pourrez utiliser tout ce que propose l’application.

La version bêta de Photoshop sur le Web prend en charge les fichiers PNG, JPEG, PSD, PSDC, TIFF et HEIC. Il a des fonctions limitées par rapport à la version de bureau, mais ils seront très utiles, car cela ne nécessite pas que vous ayez le programme installé ou que vous le lanciez pour effectuer l’édition.

Dans la photo d’ouverture de cette actualité, vous pouvez voir une capture d’écran de la version bêta de Photoshop en ligne, où la barre d’outils avec les fonctions principales est affichée.

Vous avez à votre disposition de nombreux outils de retouche et d’édition d’images, et vous pouvez également travailler avec des calques, sélectionner des zones et appliquer des masques.