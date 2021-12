Phrases à partager ce Noël 2021

. Des Sud-Coréens prennent un selfie avec les illuminations de Noël le 17 décembre 2021 à Séoul, en Corée du Sud.

Noël, Noël, Noël blanc ! L’un des plus beaux moments de l’année est ici, où les plus beaux sentiments émergent, et où nous voulons partager et exprimer tout notre amour et notre affection à toute notre famille et nos amis proches.

Noël, plutôt que d’investir dans des cadeaux, dans la mode, en dépensant de l’argent, devrait être quelques jours de bonheur où la simplicité et la créativité révèlent la transparence de l’âme et la vérité des expressions.

C’est pourquoi nous souhaitons partager avec vous une série de phrases que vous pouvez envoyer à ces personnes qui occupent une place importante dans votre vie. Vous pouvez envoyer ces messages via vos réseaux sociaux, mais nous souhaitons également vous laisser le souci de revenir à cet art magnifique et perdu en ces temps modernes d’écrire des cartes et des lettres dans votre propre main. C’est une belle tradition de Noël avec laquelle vous serez surpris.

Dix belles phrases à partager ce Noël

1. Avec tout mon amour, je vous envoie la recette de Noël : réunissons quelques mesures d’espoir, une pincée d’amitié et un geste de tendresse. Faisons cuire le mélange dans un esprit patient. Enveloppons-le de rires, de lumières et de chansons. Enfin, offrez-la avec le cœur.

2. Tant que l’on ne ressent pas la vraie joie de Noël, elle n’existe pas. Tout le reste est apparence, beaucoup d’ornements. Car ce ne sont pas les ornements et ce n’est pas la neige. Ce n’est pas l’arbre, ni la cheminée. Noël, c’est la chaleur qui entoure le cœur des gens, la générosité de le partager avec les autres et l’espoir d’aller de l’avant.

3. Béni soit le rendez-vous qui unit le monde entier dans une conspiration d’amour », Hamilton Wright Mabi.

4. Joyeux, joyeux Noël, celui qui nous rappelle les illusions de notre enfance, rappelle au grand-père les joies de sa jeunesse, et transporte le voyageur dans sa cheminée et sa douce maison ! », Charles Dickens.

5. Enfants, laissez-nous rêver pourquoi nous aurons un avenir meilleur, demandons dans la lettre au Père Noël l’Amour, la Paix et le Bonheur pour tous en plus du cadeau.

6. Escucha las doce campanadas a las doce de la noche, cierra los ojos y pide un deseo, el más importante de tu vida, ya que yo haré lo mismo pidiendo mi deseo: Que el tuyo se haga realidad en esta Navidad y en este Nouvel An.

7. C’est Noël où vous devez transformer chaque larme sur votre visage en un sourire, chaque douleur que vous avez dans votre vie en une étoile d’espoir, chaque souhait que vous avez, accrochez-vous fermement pour qu’il devienne une fleur et que chacun cœur dans une douce demeure pour Jésus, notre Sauveur.

Je demande à Dieu que là où vous regardez, vous voyez la joie et ce que vous touchez soit l’amour, que ce que vous ressentez soit la paix et où vous marchez soit votre bonheur.

8. Les amis sont comme des étoiles qui, même si vous ne pouvez pas les voir, vous savez qu’ils sont toujours là. Joyeux Noël.

9. Si vous avez reçu ce message, cela signifie que vous faisiez partie de ces personnes qui m’ont fait très plaisir cette année. Merci de faire partie de ma vie !.

10. Un mètre et demi de distance, mais toujours à côté de mon cœur. Ho! Ho! Ho! Joyeux Noël!

Qu’est-ce que Noël? Pour moi, c’est savoir que vous êtes en bonne santé, que vous réalisez vos rêves et que je les célèbre à vos côtés.

Et voici les ñapas : encore trois phrases

• Un message de haine pour Noël : Je vous aime tellement que j’espère que l’AMOUR vous écrase, la JOIE vous submerge, j’espère que vous vous évanouissez de RIRE et que le BONHEUR explose dans votre cœur. Bénédictions à vous en tonnes.

• S’IL VOUS PLAÎT, NE SOYEZ PAS TRISTE! Bien que nous ne puissions pas être proches comme avant, mon âme et mes pensées sont à vos côtés. Je suis heureux de t’avoir dans ma vie, ne l’oublie jamais. Joyeux Noël!

• Je veux juste te dire que je suis heureux de t’avoir dans ma vie et de savoir que ton chemin est le mien. Parce que bientôt nous fêterons ensemble, Joyeux Noël.

LIRE LA SUITE : Qui est le rival du Barça en Copa del Rey ?