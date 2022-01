Phrases amusantes et messages amusants pour féliciter le réveillon du Nouvel An 2021 par WhatsApp | Vie

Nous sommes sur le point d’entrer en 2022 et cela signifie que nous devons dire au revoir à 2021 comme il le mérite : avec des phrases amusantes et des messages amusants sur WhatsApp pour tous ceux qui ne peuvent pas passer Noël avec nous.

Il n’y a rien de plus beau que de regarder son téléphone portable pendant le dîner du réveillon et de voir que nos téléphones regorgent de messages (comme cela nous arrive déjà le soir de Noël).

Cela signifie que les gens se sont souvenus de nous et c’est certainement un plaisir dans les dates auxquelles nous nous trouvons et avec la situation globale que nous subissons.

Et comme en cette fin d’année nous n’allons pas voir grand monde que nous voudrions, à cause du coronavirus, nous allons vous laisser quelques phrases amusantes pour que vous puissiez féliciter le nouvel an 2021, qui Nous sommes impatients de mettre fin à la deuxième année de COVID.

Avec le Nouvel An 2020 qui approche à grands pas, il est temps de retrouver les traditions et de féliciter les vacances aux amis et à la famille avec une phrase amusante ou qui exprime vos souhaits. Ce sont quelques-unes des meilleures phrases courtes à envoyer.

Vous pensez peut-être que ce n’est pas nécessaire, mais nous vous assurons que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi dire dans ces situations ou qui, au contraire, n’y pensent plus après avoir envoyé 30 messages dans la dernière heure.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec les phrases amusantes et les messages amusants pour féliciter le réveillon du Nouvel An 2021 par WhatsApp qui vous aideront à obtenir plus qu’un sourire.

Phrases amusantes à envoyer le soir du Nouvel An et féliciter le Nouvel An 2021

La nouvelle année va être l’année du consumérisme : tout le monde continuera avec le même mobile, avec la même voiture, avec le même salaire… Happy 2022 ! Le bonheur est fait de petites choses : un petit yacht, un petit manoir, une petite fortune… Bonne année ! Je souhaite que mes ennuis durent aussi peu que vos résolutions du Nouvel An. J’espère qu’en 2022 vous rencontrerez l’un d’entre eux ! Fermez les yeux et souvenez-vous de tout ce qui vous a fait sourire cette année qui se termine. Le reste, effacez-le de votre esprit. D’accord, effacez tout 2021 de votre esprit. Bonne année! Cette année j’avais pensé à féliciter uniquement les personnes qui comptent dans ma vie et que j’aime, mais au final j’ai décidé d’écrire aux gens habituels. Bonne 2022 ! Je t’envoie ce message si tard car, puisque tu ne peux pas sortir ce réveillon, tu dois déjà avoir dormi. J’espère que je vous ai réveillé et que vous vous souviendrez de moi toute l’année. Bonne 2022 ! Le soir du Nouvel An, la coutume est de jeter les vieilles choses pour faire place aux nouvelles. Essayez de ne pas tomber entre mes mains ! Bonne année! Nous attendons tous avec impatience 2022, mais et si la 2021 Mini ou la 2021 Ultra sortaient ? En cette nouvelle année à venir, courez après vos rêves. Si vous ne les atteignez pas, au moins vous perdez du poids, ce qui est très bon pour vous. Bonne 2022 ! La DGT communique des données alarmantes : 27 % des accidents de la circulation sont causés par des conducteurs ayant consommé de l’alcool. Cela signifie que les 73% restants sont causés par ceux qui boivent de l’eau, des boissons gazeuses et des jus de fruits. Soyez très prudent avec les abstinents et joyeux 2022 ! Ce réveillon, j’ai dû prendre une décision difficile : choisir entre un pyjama bleu ou gris. Bonne 2022 ! J’ai besoin d’aide! Ils m’ont mis en prison pour être moche. Venez vite, quand ils vous verront, ils sauront qu’ils se sont trompés. Bonne année 2022 ! La Garde civile se souvient de nos jours que ceux qui boivent et boivent encore sont les poissons. Pour le reste : ils sont à 6 points. Bonne année! Je vous souhaite que l’année où en cette nouvelle année tous vos souhaits soient exaucés et que vous ne manquiez jamais ni d’amour ni de santé. Ne vous inquiétez pas de l’argent que le Trésor va prendre. Bonne année!

