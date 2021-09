Phrases d’Osmel Sousa dans notre beauté latine

. Phrases mémorables d’Osmel Sousa

Ce n’est un secret pour personne que bien qu’Osmel Sousa ne fasse plus partie du nouveau concept de Nuestra Belleza Latina, c’est précisément maintenant qu’il veut lutter contre les stéréotypes, ce qui éloigne le programme de cette image de “femme parfaite” que les Cubains ont toujours recherchait et en faisant la promotion, la reine coach est devenue le personnage le plus célèbre de cette compétition.

Mais au-delà de la grâce avec laquelle de nombreux téléspectateurs ont reçu ses commentaires cinglants, Osmel a également mérité le rejet de ceux qui considéraient ses phrases envers les filles essayant de se lancer dans la compétition comme offensantes.

Et malgré le fait que pendant plus de 10 ans, le soi-disant tsar de la beauté n’a pas cessé de lancer toutes sortes de phrases qui, selon lui-même il a avoué il y a quelques années, suivaient le script du personnage que le concours lui-même créé pour lui, le peignant comme un “ogre” implacable, certains de ses propos finirent par devenir célèbres.

Osmel n’est plus proche du manoir de la beauté, mais sur YouTube, nous avons pu trouver plusieurs des phrases qui sont sorties de la bouche des cubano-vénézuéliens depuis 2007, lorsque Nuestra Belleza Latina a commencé, qui continuent d’être entendues à ce jour. .

Pour certains Osmel, qui disait ouvertement qu’il n’aimait pas les grosses femmes, qu’il ne croyait pas à la beauté intérieure, que l’attitude tue les petits visages, et que le corps d’une reine est fait avec des aides esthétiques si nécessaire, c’était un homme qui frôlait sur la cruauté et l’offense, pour d’autres c’était synonyme de franchise.

Quelle que soit la vision que chaque spectateur reçoit des phrases d’Osmel, ces perles résonnent toujours parmi ceux qui le voyaient comme un homme divertissant, mais peut-être comme quelque chose à oublier parmi ces nombreuses jeunes femmes qu’il a fait pleurer avec ses commentaires, lorsqu’elles ont essayé de devenir reines.

Voici un compte-rendu des phrases d’Osmel : certaines controversées, d’autres amusantes et d’autres simplement difficiles à classer dans n’importe quelle catégorie. Lisez-les et écoutez-les dans ces vidéos et dites-nous ce que vous pensez de leurs commentaires particuliers.

“Si la graisse était de l’or, vous seriez déjà milliardaire”

“Tu as une belle bouche mais tu vois que tu l’utilises beaucoup”

“Nous recherchons la reine de Notre Beauté, pas la reine de notre hamburger”

“Tu es belle, signe ici”

« Je n’aime pas les grosses filles. Les grosses femmes ne sont aimées que par la mère “

« Vous n’avez pas de courbes mais des montagnes. Vous êtes obèse”

“Porte, beauté et élégance… le reste est fixé en chemin”

phrases d'Osmel que nous aimons

“Passe derrière le mur pour ne plus te voir”

“Vous avez beaucoup de talent… mais pour travailler dans un cirque”

“Je vois toujours tellement de belles femmes et elles me punissent en me montrant ça”

“La beauté intérieure n’existe pas, sinon on chercherait des tripes et des foies”

“Je me fiche de qui ils me mettent dans le jury, car ici le seul qui connaisse la beauté, c’est moi”

“Je suis déjà déprimé (en voyant ça), une autre pilule”

“Ils devraient aller à Broadway, mais distribuer des petits papiers”

“J’avais l’impression que tu étais Hulk, je pense juste qu’il était plus joli.”

phrases d'Osmel que nous aimons

“Vous n’êtes pas d’accord avec nos décisions, quel dommage”

“Les poules et les vaches étaient plus localisées que ces filles”

“Tu es dans la zone de danger, même le poussin ne les sauve pas.”

Les fléchettes d'Osmel aux auditions 2010 pour Nuestra Belleza Latina

“Une reine se comporte comme une reine, même en traire une vache”