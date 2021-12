Phrases et messages originaux pour féliciter le réveillon de Noël et Noël sur WhatsApp | Vie

Si vous ne savez pas quoi écrire pour féliciter vos contacts pour les vacances, c’est le site que vous cherchiez. Ici, nous vous donnons quelques-unes des meilleures options pour écrire à votre famille et à vos amis afin d’avoir fière allure avant les engagements de Noël sur WhatsApp.

Depuis l’apparition de WhatsApp, l’obligation est devenue de féliciter le réveillon de Noël et Noël pour ladite application. Aux amis, à la petite amie, à la famille et même à vos collègues.

Le problème est que nous ne sommes pas toujours inspirés, étant très difficile de ne pas tomber dans la répétition et les messages vides qui chantent à distance qui sont copiés et collés.

Et, oui, un an s’est écoulé depuis votre dernier voeux de Noël, mais si vous lui transmettez le même message, votre tante risque de le découvrir et de s’énerver car cela, cher lecteur et chère lectrice, est fatal à la famille.

En ce 2021, vous ne pouvez pas manquer les phrases pour féliciter Noël en temps de COVID, que malgré le fait qu’il soit sorti en 2020, la chose continue et il semble qu’en 2022 nous aurons le virus toujours là. Alors pas de panique si beaucoup d’entre eux sont liés à la pandémie.

Phrases pour féliciter la veille de Noël et Noël par WhatsApp

Des phrases courtes pour féliciter le réveillon et Noël

Ce Noël, je vous souhaite, à vous et à vos proches, la santé, le cadeau qui compte vraiment. Joyeux Noël! Pas de panique, voici mon carnet de vaccination, vous pouvez lire le message en toute sécurité.. J’espère qu’il vous arrivera quelque chose que vous souhaiterez ce Noël pour que 2021 en vaille la peine. Noël est tous les jours, célébrez la vie et aimez la vôtre. Joyeux Noël!

Le seul cadeau que je demande à la vie est d’arriver à 2023 maintenant pour voir s’il n’y a pas de pandémie à ce moment-là. Vous avoir avec vous est la meilleure des décorations de Noël. Ce que vous demandez est impossible ? Non, car la magie de Noël peut avec tout !

Messages pour féliciter le réveillon de Noël et Noël à tous

Je souhaite que ce Noël vous trouviez la santé, l’amour, le bonheur, l’argent, la paix et tout ce que vous proposez. Ce que vous ne trouvez pas, vous le demandez à Google, ce qui ne manque pas. A Noël, les amis sont comme les radars de la Garde civile : même si vous ne les voyez pas parfois, ils sont toujours là. Bonne fêtes! A ces dates je vous apporte deux mots libres qui vous aideront à ouvrir de nombreuses portes : Pull and Push.

Sauvons ce Noël : je vous félicite et vous vous chargez d’adresser mes meilleurs vœux aux autres. Bonne fêtes! Nous attendons tous 2022, mais si vous nous donnez 2023, nous vous serons reconnaissants pour le bug afin qu’il ne disparaisse jamais. Joyeux Noël, et s’il vous plaît, que cette saison ne soit pas une excuse pour commencer à être bon envers les autres, mais que nous le soyons toute l’année. Ma partie préférée de ces vacances est de blâmer Noël pour tout le surpoids que j’ai accumulé pendant la pandémie, j’espère que cela continuera pendant de nombreuses années. Joyeux Noël!

Phrases pour féliciter le réveillon de Noël et Noël à vos proches

On dit que la meilleure chose à faire à la fin de l’année est de fermer les yeux et d’oublier ce qui t’est arrivé de mal pendant les 12 mois, alors mon conseil est de fermer les yeux et d’oublier directement 2021. Joyeux Noël ! Je vous souhaite un Noël très reposant, que sûrement tant de photos sur Instagram et tant de postures vous ont épuisé. Joyeux Noël! À ces dates, l’idéal est d’envoyer quelque chose de drôle, de tendre, de sexy et de très doux. Mais WhatsApp m’a dit que je ne rentrais pas dans un seul message. Joyeux Noël! Ce Noël, les cadeaux vont être un peu retardés car on demande au Père Noël le certificat COVID dans chaque pays où il se rend et le téléphone portable n’a déjà aucune couverture. Comme la police recherche une personne belle et sexy, je suis heureux de vous dire que vous êtes en sécurité. Joyeux Noël!

Grâce au coronavirus, vous pouvez fêter Noël comme vous l’avez toujours voulu : sur le canapé en pyjama. Courage, il ne reste que deux semaines ! Oh oui, parce que la meilleure chose à propos de Noël est que vous savez quand il se termine. Bonne fêtes! J’aimerais que tu sois comme le Père Noël et que tu ne viennes nous voir qu’une fois par an. Joyeux Noël! Cher Père Noël, je demande seulement que l’année prochaine ma famille continue d’être si merveilleuse et mes amis si gentils. Oui, je sais que cela ne fonctionne pas, alors apportez-moi la PlayStation 5.

Et avec cela, nous terminons les félicitations. Choisissez bien et rappelez-vous que la clé est de ne pas répéter d’une année à l’autre. Joyeux Noël et Bonne Année!