Phrases qu’il ne faut jamais dire à son enfant quand il a peur

01/06/2022

Le à 09:16 CET

Marina Borràs

La peur est une émotion qui, comme toutes les autres, a sa fonction et peut nous être très utile. Cependant, il nous est très difficile d’aider nos fils et nos filles à gérer leurs peurs, car nous considérons généralement cela comme « négatif & rdquor ; et nous avons tendance à les encourager à arrêter de le ressentir. Et aussi parce que nous, les adultes, ne nous débarrassons pas non plus de nos propres peurs.

Comment ne pas agir face à la peur de nos enfants

Le psychologue Alberto Soler nous a expliqué comment aider nos enfants à gérer leurs peurs lors du dernier événement Educar es Todo. Dans sa présentation, Alberto a indiqué une série de phrases à éviter dire à nos fils et filles quand ils ressentent cette émotion. Par exemple:

– Il faut être plus courageux

– Ne dis pas de bêtises

– Mais comment peux-tu avoir peur de ça ?

– Comment vos amis découvrent & mldr;

– C’est de la foutaise

– Tu es trop vieux pour ça, non ?

– Ne t’inquiète pas, ce n’est rien.

« Nous devons donner à nos créatures la permission de ressentir »

Alberto Soler

Psychologue

Avec ce genre de phrases nous nions et invalidons les émotions de nos enfants, nous envoyons le message qu’ils font des erreurs en ressentant ce qu’ils ressentent. Au lieu de ce type de phrases, comme l’indique Alberto Soler, « il faut valider, donner à notre créature la permission de ressentir ce que vous ressentez à ce moment-là. Parce que si nous nous souvenons que la peur n’est ni une bonne ni une mauvaise émotion, nous devons permettre à cette émotion de s’exprimer.

Des phrases comme « ne t’inquiète pas, ce n’est rien » invalident les émotions des enfants | Unsplash

Comment aider nos enfants à gérer leurs peurs

Au lieu d’invalider son émotion, Alberto explique qu’« il faut encourager son expression, et pour cela il faut perdre la peur de demander. Nous avons peur de leur poser des questions sur leurs peurs parce que nous pensons qu’en leur demandant, nous augmenterons cette peur, et la réalité est tout le contraire& rdquor ;.

Le psychologue ajoute que « nous devons utiliser des questions ouvertes et les encourager à parler de ce dont ils ont peur, et nous allons écouter avec empathie et proximité pour les aider à façonner ces peurs & rdquor ;. Nous pouvons leur poser des questions comme :

– De quoi as-tu peur?

– Comment est cette peur?

– Et qu’est-ce qui t’inquiète que ça puisse arriver ?

Essayons de ne pas leur donner la réponse dans la même question, par exemple : « Et tu as peur de ça, non ? ou « ce qui vous inquiète c’est qu’une telle chose arrive & rdquor;, mais il faut utiliser Questions ouvertes.

Alberto Soler nous encourage également à utiliser le auto-divulgation, par exemple : « Eh bien, quand j’étais petit il m’est arrivé la même chose & rdquor ;. De cette façon, ils se sentent autorisés à ressentir ce qu’ils ressentent.

Une autre ressource que nous pouvons utiliser et que nous revendiquons toujours est celle de l’exemple. « Nous pouvons nous montrer comme des modèles d’adaptation et d’amélioration de soi. Nous ne sommes ni superman, ni superwoman, nous avons aussi des peurs & mldr; et on peut leur donner des exemples de comment ils surmontent et comment ils s’en sortent & rdquor;, précise la psychologue.

Si vous voulez en savoir plus sur la façon d’aider nos enfants à gérer leurs peurs, voici le présentation complète par Alberto Soler à l’événement Educar es Todo :