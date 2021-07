Phreak lance un gode en forme de bouteille de vin – Options de jouets sexuels amusants

Dans l’actualité de la merde d’aujourd’hui, je n’ai pas besoin d’acheter mais je le ferai quand même, Phreak, une entreprise du Yorkshire connue pour créer des jouets sexuels prêts à l’emploi, a lancé une collection de godes en forme de bouteille.

Oui, vous avez bien entendu. Tout comme acheter de l’alcool normal, Phreak propose des tonnes d’options de jouets sexuels en forme de bouteille. Vous pouvez investir dans une bouteille de bière grandeur nature, une bouteille de vin grandeur nature ou une bouteille de champagne grandeur nature – qui viennent toutes avec votre choix de fermeté douce, moyenne ou dure.

La meilleure partie est qu’ils ont plus de 50 options de combinaisons et de styles différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir, les possibilités sont donc infinies.

Par exemple, vous pouvez personnaliser une bouteille de champagne d’aspect réaliste à mettre dans un seau de glace lors d’un enterrement de vie de jeune fille. Vous pouvez vous procurer une bouteille de bière aux couleurs de la fierté parce que, eh bien, pourquoi pas ? Et vous pouvez également acheter une bouteille de vin qui brille dans le noir pour quand il fait noir et que vous trébuchez dans votre chambre tout en étant un peu ivre.

Les jouets se vendent entre 56 $ et 103 $, ce qui n’est honnêtement pas si mal si l’on considère que vous pouvez les utiliser pour la masturbation et la décoration intérieure.

Maintenant, selon leur site Web, le but de ces jouets sexuels est d’injecter “quelque chose d’amusant et d’un peu différent du marché”. Donc, grâce à eux, en plus du pénis de mon mari, je vais maintenant m’injecter un gode en forme de bouteille de champagne dans mon vagin. Nous aimons le voir.

Mais si vous êtes toujours du genre « Hein ? Pourquoi voudrais-je une bouteille en forme de vin dans mon vagin ? » question juste. Pensez-y cependant, c’est beaucoup plus joli que n’importe quel autre jouet sexuel à option phallique qui pourrait vous faire plaisir, de plus, vous pouvez le laisser sur votre comptoir de cuisine sans que personne ne présume quoi que ce soit. (Vos parents vous diront simplement “Oh, combien était-ce chez Home Goods?”) Gagnant-gagnant.

Alors maintenant, il semble que j’aurai non seulement la possibilité de siroter du vin, mais je peux maintenant aussi avoir la possibilité de me baiser avec. Et si ce ne sont pas des objectifs, je ne sais pas ce que c’est.

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder avec votre famille.

