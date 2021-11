PHUN Stock a 66 millions de dollars qui pourraient servir de catalyseur

Phunware (NASDAQ :PHUN) est une entreprise de téléphonie mobile en mode SaaS (Software as a Service) qui vient de récolter un tas d’argent. Dans une récente présentation que la société a donnée lors d’une conférence Benzinga, Phunware a déclaré qu’elle disposait désormais de 66 millions de dollars en espèces sur son bilan. C’est probablement suffisant pour justifier sa valorisation boursière gonflée de 365 millions de dollars, l’action PHUN s’échangeant à 4,34 $ le lundi 8 novembre.

Cela peut sembler une déclaration amusante car il n’y a aucun moyen que le simple fait d’avoir 66 millions de dollars équivaut à une évaluation de 365 millions de dollars pour une entreprise. Mais dans le monde d’évaluation d’Alice au pays des merveilles d’aujourd’hui, l’argent liquide devient son propre catalyseur. Je vais expliquer ce que je veux dire dans un instant, mais d’abord, regardons ce que fait Phunware.

Que fait Phunware

Phunware développe un logiciel de marketing pour les entreprises pour les campagnes de publicité mobile en ligne. Il se définit comme un « Internet des expériences » et une société « Multiscreen as a Service » (MaaS). Essentiellement, il développe, soutient et maintient des initiatives de marketing cloud pour les entreprises.

Ce genre d’approche fonctionne bien avec les campagnes politiques. La société est considérée, selon la presse grand public, comme un associé de Trump, même si elle n’a mené qu’une seule initiative de campagne dans le passé.

La plupart de ses revenus proviennent en réalité de trois sources : les sociétés de soins de santé, les sociétés de médias et les détaillants. Il facture des frais SaaS aux entreprises, mais gagne également de l’argent grâce aux frais publicitaires. Fox Corporation (NASDAQ :RENARD) représentait une grande partie de ses revenus, mais la société a indiqué dans son dernier 10-K qu’elle avait terminé son énoncé de travail avec Fox. Depuis, l’entreprise a commencé à diversifier ses sources de revenus.

Le problème est qu’au 30 juin, il n’avait que 3 millions de dollars de revenus nets pour ses six mois se terminant le 30 juin. Cela ne correspond pas à une évaluation de 365 millions de dollars.

Pourquoi lever des liquidités aide le stock

Le fait que Phunware ait pu lever plus de 60 millions de dollars (il ne disposait que de 2,7 millions de dollars de liquidités brutes à la fin du mois de juin) témoigne de ce que les investisseurs pensent des possibilités pour cette entreprise.

En d’autres termes, lever autant de liquidités, malgré son effet dilutif sur les détenteurs existants, permet à l’entreprise d’avoir beaucoup plus d’alternatives. Elle peut acquérir des sociétés et acquérir Bitcoin (CCC :BTC-USD). C’est exactement ce qu’il vient de faire – 6,2 millions de dollars de plus le 5 novembre, portant son solde à 7,75 millions de dollars pour un coût de 61 238 $ par jeton BTC.

Elle peut développer sa propre technologie en augmentant ses dépenses d’investissement et elle peut investir dans des participations minoritaires dans d’autres sociétés. L’éventail des possibilités est assez large avec cette somme d’argent inscrite à son bilan.

De plus, il y a une autre chose intéressante qui se passe avec les entreprises qui ont une grande quantité de liquidités. Soudainement, de gros clients potentiels sont maintenant prêts à s’inscrire à des campagnes de marketing.

C’est parce que l’argent parle et tout le reste marche. Les gros clients potentiels réalisent maintenant que Phunware peut embaucher les développeurs, la technologie et les représentants des clients nécessaires pour entreprendre une grande campagne médiatique. De plus, l’entreprise ne va pas fermer ses portes de sitôt. Encore une fois, l’argent devient son propre catalyseur. Ses clients respectent le fait qu’un gros tas d’argent représente une sécurité pour une entreprise.

Ce que les investisseurs devraient faire avec les actions PHUN

N’annulez pas l’action PHUN pour l’instant. La direction peut surprendre avec des revenus et des bénéfices plus élevés au cours des prochains trimestres (pas nécessairement au troisième trimestre), étant donné la façon dont les liquidités peuvent améliorer ses finances.

Le seul problème est que nous ne pouvons pas encore évaluer facilement l’action. Il n’y a pas assez de paramètres pour justifier sa valeur marchande de 365 millions de dollars. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas dans un avenir proche.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.