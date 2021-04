PHUN Stock: Les nouvelles de Bitcoin donnent un coup de pouce à Phunware aujourd’hui

Phunware (NASDAQ:PHUN) a reçu un coup de pouce mardi après que la société a annoncé des progrès vers le lancement de sa plate-forme de données client MaaS et de son écosystème de fidélisation mobile MaaS compatibles avec la blockchain.

Selon un communiqué de presse, le conseil d’administration de Phunware a accepté d’autoriser la société à acheter Bitcoin (CCC:BTC-USD) en vue du lancement des deux plateformes susmentionnées. Ces plates-formes utiliseront les logiciels PhunWallet, PhunCoin et PhunToken de la société.

La façon dont le système fonctionne est que les utilisateurs peuvent choisir quelles entreprises ont accès à leurs données. Cela peut aider les entreprises qui recherchent des informations sur les consommateurs pour une publicité ciblée. En retour, les utilisateurs sont récompensés par PhunCoin ou PhunToken.

Alan S. Knitowski, co-fondateur, président et PDG de Phunware, avait ceci à dire à propos de la nouvelle faisant grimper l’action PHUN aujourd’hui.

«Nous avons récemment réalisé un achat initial de 25,8 bitcoins à un prix moyen de 58133 $ par bitcoin et nous sommes ravis de participer activement à un marché et à une communauté mondiaux aussi dynamiques aux côtés de Tesla, MicroStrategy, Square et de nombreuses autres sociétés et fonds dans le monde. Nous prévoyons tirer parti de plus d’une décennie de notre expérience mobile pour favoriser l’adoption généralisée des crypto-monnaies, tout en offrant simultanément aux entreprises et aux gouvernements la possibilité de tirer parti des avantages de la blockchain pour générer un comportement rentable sans la complexité de la conception et de la maintenance de leur propre infrastructure ou écosystème. . »