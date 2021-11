PhunCoin Crypto: 12 choses que les investisseurs en actions PHUN doivent savoir sur le nouveau jeton de Phunware

Phunware (NASDAQ :PHUN) se lance dans le jeu de la crypto avec le lancement de PhunCoin (CCC :PHCN-USD).

Jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs doivent savoir à ce sujet ci-dessous!

Phunware le décrit comme un « jeton de sécurité qui permet aux consommateurs de prendre le contrôle de leurs données et d’être rémunérés pour celles-ci ». La société affirme que les utilisateurs peuvent monétiser les jetons en partageant leurs données avec les marques. Cela permet aux utilisateurs de gagner du Phuncoin en répondant aux questions d’un sondage. Phunware affirme que les commerçants voudront conserver le jeton car il verse un dividende cryptographique. La société affirme que la crypto PhunCoin est disponible pour les « investisseurs accrédités via Reg D ». Une autre façon d’obtenir le jeton consiste à « utiliser le SDK de données de Phunware pour créer des audiences ». Selon Phunware, le jeton fournira aux marques des données directes et en temps réel des consommateurs. Cela est dû au marketing de proximité qui permet aux marques de savoir quand et où les utilisateurs aiment passer leur temps. Phunware note qu’il ne s’agit pas d’un nouveau concept, mais qu’il devrait connaître une croissance dans les années à venir. En tant que tel, il cherche à entrer dans le jeu avec un jeton crypto qui, selon lui, peut atteindre les utilisateurs grand public. Un communiqué de presse de Phunware indique aujourd’hui que le jeton est évalué à 0,008 $. Il mentionne également que l’entreprise détiendra 72 % de l’offre maximale disponible.

L’action PHUN est en hausse de 4,5% vendredi matin.

InvestorPlace a les dernières nouvelles sur la cryptographie que les traders doivent connaître pour vendredi. Quelques exemples incluent la dernière couverture sur Solana (CCC :SOL-USD), Bitcoin (CCC :BTC-USD), et Floki Inu (CCC :FLOKI-USD). Vous pouvez trouver tout cela sur les liens suivants!

