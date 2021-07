Phylicia Rashad s’excuse après que son article de célébration sur la libération de Bill Cosby soit devenu viral

in

Cette semaine, beaucoup ont été surpris d’apprendre que Bill Cosby, qui était en train de purger une peine de dix ans de prison pour avoir prétendument agressé Andrea Constand en 2004, serait libéré de prison après n’avoir purgé qu’un peu plus de deux ans. La nouvelle a suscité une myriade de réponses du public. L’ancienne co-vedette du comédien à Cosby Show, Phylicia Rashad, faisait partie de ceux qui ont répondu, alors qu’elle se rendait sur Twitter pour partager un message de célébration. Le message a suscité une énorme réaction, amenant l’actrice et doyenne de l’Université Howard à revenir sur ses déclarations dans un tweet séparé. Maintenant, Rashad s’est excusée pour son message dans une lettre ouverte aux élèves et aux parents de l’école.