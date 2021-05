Physio a radié après avoir demandé à une patiente de flasher ses seins ⋆ .

Aman Kumar a été reconnu coupable d’inconduite sexuelle à la suite d’une audience du tribunal (Photo: .)

Un physiothérapeute a été banni de la profession après avoir demandé à une patiente de lui montrer ses seins.

Aman Kumar a dit à la femme, connue uniquement sous le nom de patient A, qu’elle avait un “ très beau corps ” alors qu’il la massait lors d’un rendez-vous.

Il lui a ensuite demandé de lui faire «une faveur» avant de lui faire signe de soulever son haut et de montrer ses seins, laissant la patiente «très angoissée», a entendu le service du Tribunal des professions de la santé et des soins.

Le panel a déclaré Kumar coupable d’inconduite sexuelle et il a maintenant été radié de ses fonctions de physiothérapeute à la suite de l’incident.

Kumar travaillait pour une entreprise privée, Ascenti, dans la région du Yorkshire et du Lincolnshire au moment de la nomination en février 2018.

C’était la troisième fois que la patiente A rendait visite au physiothérapeute de l’époque pour un traitement pour une blessure à l’épaule qu’elle avait subie dans un accident de voiture.

Mais lors du dernier rendez-vous, il a suggéré un massage complet du dos «parce que tu as été si gentil avec moi», a-t-on raconté à l’audience.

En massant la patiente, il a fait des commentaires sur la taille de ses fesses – auxquels elle n’a pas répondu.

Le patient A a déclaré à l’audience: “ De toute évidence, étant un massage complet du dos, j’ai dû retirer mon haut et décrocher mon soutien-gorge, ce qui me convenait lorsque j’étais allongé.

«Cependant, il a ensuite fait des commentaires sur mon corps en disant:« Ne le prenez pas mal mais vous avez un très beau corps »et, je ne suis pas du genre à m’en offenser, mais je pense que c’était pour le moins inapproprié.

«Après le massage, je me suis levé pour m’habiller à quoi il a dit:« Pouvez-vous me rendre service? »

«Alors j’ai répondu:« Oui »et il a ensuite changé d’avis et a dit:« D’accord, ça n’a pas d’importance mais je vais vous dire ce que j’allais demander ».

“ Alors j’ai attendu et il m’a laissé entendre que je montrais mes seins, ce qui est évidemment extrêmement inapproprié. Et je suis choqué et embarrassé qu’une personne en position de confiance suggère même une telle chose.

La patiente A a démontré le geste de Kumar d’exposer ses seins en montrant comment il “ indiquait de lever et de croiser les bras comme pour soulever son haut ”, a-t-on dit à l’audience.

Après la séance, elle a déposé une plainte officielle concernant le comportement de Kumar.

Le physio en disgrâce a affirmé que ses commentaires sur son corps étaient censés être un “ compliment ” et a nié lui avoir demandé de lui montrer ses seins, affirmant qu’elle devait l’avoir mal compris.

Cependant, le panel a déclaré Kumar coupable d’un «cas grave d’inconduite sexuelle» et d’abus de sa position professionnelle.

L’audience a conclu que: «(Son) comportement… était destiné à (sa) propre satisfaction sexuelle plutôt qu’à sa santé ou à son bien-être.

“ Le comité a noté que le patient A avait été très bouleversé par l’incident et s’était senti incapable de le dire aux autres. ”

