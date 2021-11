Physiquement, Biden est « apte » au travail, mais le rapport ne dit pas qu’il a passé un examen cognitif

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi, la Maison Blanche a publié une copie des résultats du premier examen physique du président Biden, qui prétend qu’il est apte à diriger la nation et met en évidence des observations, y compris son schéma de marche « raide ».

Biden, qui aura 79 ans samedi, a été évalué pour son premier examen médical depuis son entrée en fonction par le médecin de la Maison Blanche Kevin O’Connor. Selon l’examen d’O’Connor, Biden « reste un homme en bonne santé, vigoureux, âgé de 78 ans, qui est apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence ».

Bien qu’O’Connor n’ait signalé aucun problème de santé vital concernant le président, les résultats de son examen ont indiqué que les considérations médicales actuelles de Biden incluent « un fib avec réponse ventriculaire normale, hyperlipidémie, reflux gastro-œsophagien, allergies saisonnières, arthrite spinale et périphérique sensoriel léger neuropathie des deux pieds. »

Le président américain Joe Biden, qui a subi un examen médical ce matin au Walter Reed National Military Medical Center, quitte Marine One à son retour à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 19 novembre 2021. (REUTERS/Kevin Lamarque)

O’Connor, qui est le médecin de Biden depuis 2009, a noté deux observations à Biden qui ont changé ces derniers temps, notamment le raclement fréquent de la gorge et une démarche raide. Il a également souligné la découverte d’une « neuropathie périphérique légère » dans le pied de Biden, mais aucune cause n’a pu être déterminée.

S’adressant à Fox News après avoir examiné les résultats de l’examen, le Dr Marc Siegel, professeur clinicien de médecine et interniste praticien au NYU Langone Medical Center, a déclaré qu’il avait des inquiétudes concernant l’absence d’informations dans le rapport qui fourniraient une meilleure compréhension de le problème de démarche auquel Biden est confronté.

« Je n’aime pas qu’ils attribuent ses problèmes de démarche à un pied cassé. Tout d’abord, pourquoi est-il tombé », a demandé Siegel, ajoutant que le rapport « préscrivait également le problème de démarche à la spondylose ».

« C’est une caractérisation incomplète », a poursuivi Siegel, soulignant l’importance de comprendre pourquoi Biden est confronté à certains problèmes de santé. « Ce que je veux savoir, c’est où sont les IRM et les EMG ?

« Ils ont fait un examen neurologique approfondi, mais ils doivent également faire un EMG de conduction nerveuse, et ils doivent faire une IRM du cerveau et de la moelle épinière pour essayer d’expliquer d’où vient ce problème de démarche », a déclaré Siegel.

Le rapport d’O’Connor n’incluait pas d’examen cognitif du président, comme plusieurs de ses détracteurs l’ont déclaré. Siegel a suggéré que d’autres tests pour évaluer la santé de Biden pourraient « exclure » des choses qui pourraient potentiellement être associées au déclin cognitif.

« Si nous examinons les causes neurologiques du changement de démarche, je ne pense pas que la façon dont ils le caractérisent sur le plan physique soit suffisante », a déclaré Siegel. « Je veux plus d’informations. Je veux savoir ce que montrent les IRM, et je veux savoir ce que montre l’EMG de conduction nerveuse pour écarter les choses qui sont plus étendues, qui d’ailleurs, peuvent être associées à des changements cognitifs comme l’état mental, comme la démence. »

« Il ne s’agit pas d’une évaluation neurologique entièrement caractérisée d’une personne ayant un problème de démarche, et je veux savoir pourquoi », a ajouté Siegel, notant que l’hydrocéphalie à pression normale, une affection liée au liquide dans le cerveau, est une « possibilité » pour certains médecins. problèmes. « Cela peut être associé à une perte cognitive. »

O’Connor a également noté qu’au cours d’une « coloscopie de dépistage régulière », un « polype d’apparence bénigne a été identifié dans le côlon ascendant ». Ce polype a été « retiré sans difficulté ».

Le rapport, qui indiquait que Biden « travaillait au moins cinq jours par semaine », a noté que le président « prend actuellement trois médicaments sur ordonnance courants et deux médicaments courants en vente libre ».

Avant qu’il n’annonce sa candidature à la présidence, et surtout depuis son entrée en fonction, l’état de santé général et l’état cognitif de Biden ont été une préoccupation pour de nombreux Américains. Des toux persistantes et des trébuchements à ses mots mutilés et à ses manières maladroites, Biden a été confronté à des questions.