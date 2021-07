“Physiquement, je me sens beaucoup mieux”

16/07/2021 à 16h21 CEST

Mireia Belmonte a déclaré aujourd’hui lors d’une réunion en ligne avec les médias que “physiquement je me sens déjà beaucoup mieux“, une semaine exacte avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ce sera le vendredi 23 juillet prochain, quand ils commenceront par la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle Mireia Belmonte sera le porte-drapeau de l’équipe espagnole, avec le canoéiste Saul Craviotto.Mireia Belmonte débutera le lendemain dans les 400 styles, une série de trois épreuves, loin des six auxquelles il participe régulièrement. Le nageur catalan participera également au 1500 libre et au 800 libre, en plus du relais 4×100 avec Africa Zamorano, Jessica Vall et Lidón Muñoz.

Le champion olympique se rendra à Tokyo mardi prochain avec toute l’expédition espagnole et “la clé sera de ne pas dormir avant d’arriver jusqu’à l’après-midi” pour s’acclimater et vivre l’un des Jeux olympiques les plus étranges de l’histoire.

Après une année difficile où la blessure à l’épaule l’a contraint à se passer de son épreuve vedette du 200 papillon, et avec laquelle il a remporté l’or à Rio, l’ambassadeur de Banco Santander et quadruple médaillé olympique a assuré que « physiquement je vais déjà beaucoup mieux “et il est clair que” je ne vais pas à ces Jeux vide. J’ai fait une bonne préparation mais parce que l’année n’a pas été parfaite je ne vais pas baisser les bras. Je prends ces quatrièmes jeux comme les premiers et je vais en profiter top & rdquor;.

“Nous partons mardi et la valise que je prends pour voyager est la plus spéciale de toutes. Pour la première fois, je porte les vêtements du spectacle. Ce sera la première fois que j’assiste à une cérémonie d’ouverture et je suis très excité“, a-t-il souligné.

À cet égard, l’athlète primé a déclaré que “c’est une récompense pour ce que Saúl Craviotto et moi avons accompli et aussi une incitation. C’est un rôle spécial que tout le monde ne peut pas jouer. Porter le drapeau de votre pays est très agréable et que nous soyons les élus est un privilège & rdquor ;.

Mireia Belmonte a ajouté : “J’ai la chance d’être nerveuse au dernier moment, la veille d’habitude. Je suis toujours à Barcelone et je ne vis toujours pas l’esprit du village olympique, donc pour le moment je ne suis pas nerveuse à propos de la cérémonie. Pour le moment, je ne sais pas non plus, mais je serai certainement très excité. “

Le Catalan est “particulièrement excité” de participer à l’épreuve de relais car “de Londres je ne le fais pas. Voyons si nous pouvons battre notre record en Espagne & rdquor;.

“Je ne sais pas quel sera mon test dans ces jeux et je ne vais en exclure aucun. Je vais passer les trois tests et le meilleur qui en sortira le meilleur sera parce que j’aurai eu la meilleure journée et mon premier focus est sur les 400 styles car c’est avec lequel j’ai fait mes débuts.” a-t-il commenté.

Concernant la démission pour participer au 200 papillon, Mireia Belmonte a souligné que “la raison principale est que je suis blessée à l’épaule et avec une gêne aux aines, deux parties du corps qui demandent beaucoup en papillon et je n’ai pas pu pour les former & rdquor ;.

Belmonte a également apprécié qu’il revienne d’une année “qui a été difficile. Quand les choses vont bien, vous ne vous en rendez pas compte et quand les choses vont mal, le travail doit être plus mental. Nous avons passé toutes les étapes des blessures et sommes venus sortir de la meilleure façon possible Les athlètes sont mieux préparés aux mauvaises choses car notre objectif est toujours d’aller de l’avant et nous avons dû nous battre jusqu’au bout. »

“Oui, ce seront des jeux différents, et c’est qu’il y a un an, nous avons vu cela presque impossible. En pleine pandémie mondiale, il est bon de se montrer qu’on peut le faire avec toutes les mesures sanitaires. Ils seront beaux parce qu’ils seront justement différents“, a-t-il conclu.