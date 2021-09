Dans l’ensemble, nous maintenons « hold » avec un TP de Rs 3 506 (48 x Q3FY23E EPS).

La voie à suivre : Croissance inorganique : Nous avons interagi avec le directeur général adjoint de PI Industries, Rajnish Sarna. Points clés à retenir : i) L’acquisition d’Ind Swift (ISL) a aidé PI à entrer dans le segment pharmaceutique. ii) Potentiel de doublement du chiffre d’affaires ISL et d’expansion de la marge au cours des trois ou quatre prochaines années. iii) Alors que la croissance à court terme sera tirée par une meilleure utilisation des actifs existants (ciblant 2 à 2,3 fois l’actif/tour) et l’introduction/commercialisation de nouveaux produits, la croissance inorganique est la voie à suivre. À notre avis, après l’intégration réussie d’ISL, la valorisation de la prime de PI se maintiendrait. Pendant ce temps, faites attention à l’exécution dans les API pharmaceutiques. Conservez « hold » avec un TP de Rs3,506 (48 x Q3FY23E EPS).

Faits saillants du Top 5 : La croissance inorganique est-elle la voie à suivre ? Avec deux acquisitions réussies à des valorisations attrayantes à son actif, la direction recherche d’autres opportunités de ce type sur le marché national et mondial. Selon eux, cela accélérera la croissance en réduisant les obstacles réglementaires et la longue période de gestation nécessaire pour créer des actifs. PI peut-il soutenir une croissance à court terme avec des actifs actuels ? À court terme, l’accent sera davantage mis sur le levier d’exploitation et une meilleure utilisation des actifs existants en remontant la chaîne de valeur avec un actif/chiffre d’affaires cible de 2 à 2,3x (contre 1,7x au cours de l’exercice 21).

Après être entré dans l’agro et la pharma, quel est le prochain objectif ? Alors que l’agro et la pharma restent les principaux moteurs de croissance, la société évalue les opportunités dans les plates-formes technologiques pour augmenter la production dans l’ensemble de l’activité des produits chimiques de spécialité. PI étudie également de nouvelles voies de distribution dans l’espace CSM. China + one profite-t-il aux joueurs indiens ? À l’échelle mondiale, de nombreux acteurs recherchent des alternatives autres que la Chine. Dans ce contexte, l’Inde est la meilleure alternative étant donné que d’autres pays ont plusieurs limites. Les politiques gouvernementales aident-elles l’industrie chimique indienne ? L’industrie chimique a besoin d’un plus grand soutien du gouvernement. Par exemple, amener l’industrie dans le champ d’application du programme PLI/incitations à l’exportation serait bénéfique.

Perspectives et valorisation : souci de croissance résolu ; maintenir « hold » : PI a été le leader du marché du CSM agrochimique, et nous pensons que l’acquisition d’ISL l’aidera à marquer sa présence dans les API pharmaceutiques, améliorant ainsi le marché global adressable. Alors que les opportunités d’acquisition restent solides dans cet espace, la direction vise à continuer d’accélérer la croissance de manière inorganique. La société, selon nous, continuera de bénéficier d’une valorisation de premier ordre grâce à la meilleure allocation d’actifs et à des ratios de rendement supérieurs à ceux de l’industrie. Cependant, nous restons attentifs à l’entrée de PI dans l’espace pharmaceutique et à l’intégration réussie d’ISL. Dans l’ensemble, nous maintenons « hold » avec un TP de Rs 3 506 (48 x Q3FY23E EPS).

