Piastri a obtenu le rôle de réserve F1 chez Alpine pour 2022 · .

Alpine a confirmé la nomination d’Oscar Piastri en tant que pilote de réserve de l’équipe pour la saison 2022 de Formule 1.

Le joueur de 20 ans est en tête du championnat de Formule 2 avec deux manches restantes et a la chance d’imiter George Russell et Charles Leclerc en remportant la série junior la plus importante de F1 au cours des saisons consécutives.

S’il le fait, il ne pourra plus courir en F2 l’année prochaine. Cependant, Alpine a précédemment confirmé que Fernando Alonso et Esteban Ocon conduiront pour l’équipe en 2022.

À partir de l’année prochaine, la F1 exigera des équipes qu’elles engagent des pilotes novices lors de séances d’essais sur un nombre limité de grands prix. Piastri « aura un programme d’essais approfondi pour continuer sa préparation et son entraînement pour un futur siège de course de Formule 1 », a déclaré l’équipe.

« Le rôle de pilote de réserve est la prochaine étape vers mon objectif d’un siège de course en 2023, ce qui est très excitant », a déclaré Piastri. « J’ai fait mes preuves dans les formules juniors au cours des deux dernières années et je me sens prêt pour la Formule 1 maintenant.

« En plus de l’expérience sur piste lors des week-ends de course, nous allons mettre en place un programme de tests substantiel afin de continuer à me développer pour être encore plus préparé pour un siège de course. Je suis très reconnaissant à Alpine pour son soutien.

Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a déclaré que Piastri avait un talent naturel évident. « Non seulement Oscar a les compétences en piste, comme cela a été démontré au cours des deux dernières années dans les catégories juniors, mais aussi la maturité et le sang-froid qui le distinguent vraiment des autres.

« Chez Enstone, il a été un véritable atout pour l’équipe car il a aidé le programme de simulateur et de test et je suis certain qu’il continuera de le faire dans son nouveau rôle. La prochaine étape sera d’assister régulièrement aux grands prix pour s’intégrer pleinement à l’équipe de course, d’apprendre ce que l’on attend d’un pilote de F1 et d’être prêt pour le moment où l’occasion se présentera.

Guanyu Zhou, le pilote le plus ancien de la liste des jeunes talents d’Alpine, est en lice pour ses débuts en F1 avec Alfa Romeo la saison prochaine.

