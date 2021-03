Piastri charge pour gagner alors que les recrues continuent d’impressionner

La recrue de Formule 2 Oscar Piastri a décroché une première victoire en F2 devant Guanyu Zhou et Felipe Drugovich.

Les pilotes ont opté pour une stratégie partagée sur la grille, mais la stratégie a été lancée en l’air avec des voitures de sécurité tardives, à la fois physiques et virtuelles, menant à une finition dramatique que Piastri a décrite comme sa « victoire la plus folle en course ».

Juri Vips, qui a été disqualifié des qualifications, a récupéré une 10e place dans le sprint 1 pour assurer une pole position inversée dans la course 2.

Au virage 1, ce sont les Vips qui détiennent l’avantage devant Lirim Zendeli alors que le chaos s’ensuit derrière les leaders. Dan Ticktum, pour la deuxième fois samedi, a été impliqué dans une collision au virage 1, cette fois rattrapé par Robert Shwartzman en se redressant pour le virage 2. Les deux voitures ont été retirées de la course avec la voiture de sécurité Aston Martin Vantage déployée pour la première fois.

Le drapeau vert a été déployé au tour 4, et Zhou a rapidement travaillé sur Zendeli, obtenant la deuxième place lors de la course au virage 4. Zhou a réalisé le tour le plus rapide de la course à l’aide de ses pneus tendres et est entré dans le virage 1 aux côtés du leader Vips, effectuant à nouveau un mouvement presque identique pour la tête au virage 4.

Le vainqueur de la course 1, Liam Lawson, était un autre pilote pressé de progresser. Plein de confiance après une première victoire en F2 en carrière plus tôt dans l’après-midi, il était passé de la dixième à la troisième au tour 5.

La course de Zendeli à l’avant s’est terminée tôt car une crevaison a frappé après qu’un contact avec Christian Lundgaard au virage 1 a annulé sa course. Zendeli tomberait en conséquence.

Drugovich, qui s’est avéré être un expert en pâte à molette en Formule 2. En moins de dix tours, le Brésilien était passé de la seizième place sur la grille à se battre pour un podium.

Avec 15 tours à faire, Zhou avait réussi à prendre une avance de 2 secondes devant Vips sur une stratégie sans palier. Zhou aurait besoin de construire une avance de 28 secondes s’il voulait sortir des stands devant la compétition. Une tâche apparemment impossible.

À mi-parcours, Hitech semblait être dans une position privilégiée pour capitaliser sur la stratégie de scission de Zhou. Les deux voitures étaient à moins de 4 secondes de Zhou avec le guichet unique clairement pas une stratégie viable après tout, mais cela dépendrait de la capacité des pilotes sur pneus durs à parcourir la distance sur une piste connue pour sa forte dégradation.

C’était jusqu’à ce que Drugovich ait mal jugé une manœuvre de dépassement sur Lawson, retirant le Néo-Zélandais de la course et mettant un frein à sa journée. La voiture de sécurité a de nouveau été déployée et Drugovich mis sous enquête par les stadiers. L’autre voiture Hitech de Vips a fait un appel courageux, opposant à partir de la seconde pour un train de pneus tendres tandis que Zhou est resté sur son ancien plateau devant. Vips redémarrerait cinquième.

Le deuxième redémarrage de la voiture de sécurité a permis à Marcus Armstrong de prendre la deuxième place à partir de la 20e place sur la grille. La charge en avant de Vips commençait juste pour revenir à la troisième place à la fin du premier tour sous le vert.

La bataille maniaque pour la P2 au redémarrage a permis à Zhou de créer un écart de 3 secondes, son plus grand de la course, mais le rythme auquel Vips fermait aurait été alarmant pour le pilote chinois.

Ceux qui se sont arrêtés sous la deuxième voiture de sécurité pour des pneus neufs ont immédiatement eu un énorme avantage sur leurs concurrents, comme le montre la bataille Vips-Zhou.

Le HWA Racelab d’Alessio Deledda s’est arrêté au virage 2, ce qui allait changer la composition de la course, offrant à Zhou une brève pause dont il aurait désespéré. Vips a mal jugé le redémarrage qui a permis à Oscar Piastri de se joindre à une bataille à trois pour la tête. Le drame s’est poursuivi alors que le moteur de Vips coupait au virage 11, le ramenant à la cinquième place sur la piste avec une pénalité de cinq secondes pour une infraction au VSC aggravant ses difficultés.

Piastri, à un tour à faire, était à moins d’une demi-seconde du Zhou, avec Lundgaard à nouveau à l’arrière. Piastri passa facilement Zhou sur la ligne droite, amenant Lungdaard avec lui. Le Danois a été forcé de large, ouvrant à nouveau la porte pour Zhou, mais Piastri s’enfuirait sur ses softs frais pour prendre le drapeau à damier dans une finition mouvementée de la course.

Lundgaard ayant infligé un penalty pendant la course, les trois premiers se lisent comme Piastri, Zhou et Jehan Daruvala, qui a été promu. Cependant, la deuxième place de Lundgaard a été rétablie plus tard, poussant Daruvala à la quatrième place.