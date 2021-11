Piastri confirmé comme réserve Alpine F1 pour 2022

Oscar Piastri a fait un pas important vers son rêve de Formule 1, alors que l’équipe Alpine F1 Team a confirmé l’Australien de 20 ans très apprécié en tant que pilote de réserve pour l’équipe.

Le natif de Melbourne a fortement impressionné au cours de sa carrière junior, devenant champion Renault Eurocup en 2019. Un an plus tard, il avait ajouté le titre FIA ​​de Formule 3 à son CV et avec quatre points marquant des manches restantes dans le championnat de Formule 2 de cette année, Piastri est en tête du classement.

Plus tôt cette année, l’ancien pilote de F1, Mark Webber, qui fait partie de l’équipe de direction de Piastri, a déclaré à propos de son jeune espoir : Alpine, l’académie a été formidable pour lui, mais il a également été formidable pour l’académie. Il se débrouille extrêmement bien.

Piastri aurait eu une chance chez Alfa Romeo, le seul siège non confirmé pour la grille de F1 2022, mais, de toute évidence, cette option a supplié.

Au lieu de cela, la saison prochaine, Piastri sera le pilote de réserve pour les pilotes réguliers d’Alpine Fernando Alonso et Esteban Ocon, en remplacement de l’ancien pilote Red Bull Daniil Kvyat qui est leur réserve actuelle en F1.

Communiqué de presse Alpine F1 :

Alpine F1 Team est ravi de confirmer qu’Oscar Piastri sera diplômé de l’Alpine Academy pour devenir Alpine F1 Team Reserve Driver à partir de 2022.

Oscar, 20 ans, originaire de Melbourne, en Australie, a rejoint l’Académie en 2020 après avoir remporté le titre de Formule Renault Eurocup en 2019. Il a accédé au Championnat FIA de Formule 3 en 2020 et a remporté le titre en tant que recrue. de façon époustouflante.

Cette année, Oscar a pris d’assaut le Championnat FIA de Formule 2, attirant l’attention du paddock de Formule 1 avec ses trois victoires, sept podiums et trois pole positions, qu’il a remportées lors de trois courses consécutives.

Oscar mène actuellement le championnat de Formule 2 avec deux manches restantes à disputer en Arabie saoudite et à Abu Dhabi et, s’il remporte le titre cette année, ne rejoindra que George Russell et Charles Leclerc dans un club d’élite pour avoir remporté coup sur coup la Formule 3 (GP3 ) et les titres de Formule 2 en tant que recrues.

En 2022, dans son rôle de pilote de réserve, Oscar bénéficiera d’un vaste programme d’essais pour poursuivre sa préparation et son entraînement en vue d’un futur siège de course de Formule 1.

L’Alpine Academy a été créée en 2016 par les prédécesseurs d’Alpine F1 Team, Renault F1 Team, pour identifier et encourager les jeunes talents des catégories junior du sport automobile à la Formule 1.

Oscar Piastri : « Je suis très heureux de rejoindre Alpine F1 Team en tant que pilote de réserve. J’ai hâte d’être beaucoup plus impliqué dans l’équipe et de contribuer à son succès escompté la saison prochaine. Le rôle de pilote de réserve est la prochaine étape vers mon objectif d’un siège de course en 2023, ce qui est très excitant.

« J’ai fait mes preuves dans les formules juniors au cours des deux dernières années et je me sens prêt pour la Formule 1 maintenant. En plus de l’expérience sur piste lors des week-ends de course, nous mettrons en place un programme de tests substantiel afin de continuer à me développer pour être encore plus préparé pour un siège de course. Je suis très reconnaissant à Alpine pour son soutien.

« Nous avons connu deux saisons très réussies ensemble à l’Académie et je suis reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée pour cette prochaine étape en vue d’un avenir plus grand.

« Mon objectif est maintenant de terminer le championnat de Formule 2 de la meilleure façon possible avec Prema et j’ai hâte d’être de retour dans la voiture et de pousser fort sur la piste. »

Laurent Rossi, directeur général d’Alpine : « Le talent naturel d’Oscar est évident, nous sommes donc très fiers et privilégiés de l’avoir dans notre équipe en tant que pilote de réserve à partir de l’année prochaine.

« Non seulement Oscar a les compétences en piste, comme cela a été démontré au cours des deux dernières années dans les catégories juniors, mais aussi la maturité et le sang-froid qui le distinguent vraiment des autres.

« Chez Enstone, il a été un véritable atout pour l’équipe car il a aidé le programme de simulateur et de test et je suis certain qu’il continuera de le faire dans son nouveau rôle. La prochaine étape sera d’assister régulièrement aux Grands Prix pour s’intégrer pleinement à l’équipe de course, d’apprendre ce que l’on attend d’un pilote de F1 et d’être prêt pour le moment où l’occasion se présentera.

« De plus, nous attendons avec impatience la contribution et l’expertise d’Oscar pour faire avancer l’équipe l’année prochaine. La remise des diplômes d’Oscar souligne le succès de notre Alpine Academy et souligne sa force en tant que l’un des meilleurs programmes pour jeunes pilotes en sport automobile.

« Nous sommes impatients de voir nos jeunes talents continuer à s’épanouir dans les années à venir. »

Aussie, Aussie, Aussie 💪 @OscarPiastri est SIGNÉ en tant que pilote de réserve pour 2022. Félicitations pour votre diplôme #AlpineAcademy, Oscar, bienvenue dans l’équipe de course.@AlpineRacing pic.twitter.com/3XhFAcCf0z – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 16 novembre 2021