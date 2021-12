Piastri déclaré vainqueur d’une course de F2 fortement perturbée à Djeddah – .

Oscar Piastri progresse encore plus loin dans la course au titre de Formule 2 après avoir remporté une course principale de Djeddah très retardée, divisée en deux par un accident majeur sur la ligne de départ.

La course principale de F2 le dimanche après-midi devait initialement avoir lieu au crépuscule, mais les réparations des barrières au virage 14 avant le départ ont dépassé l’heure prévue de formation de la grille. Au moment où le directeur de course Michael Masi avait approuvé les réparations, la course aurait déjà dû être bien entamée.

Alors que les véhicules et les commissaires restaient sur la piste pour réparer les barrières, le terrain de F2 a dû être convoqué depuis son paddock d’assistance et faire le tour de la piste dans le mauvais sens jusqu’à ce qu’il puisse se déplacer jusqu’à l’entrée des stands puis faire demi-tour pour entrer dans les stands.

Plusieurs pilotes ont changé leur choix de pneus une fois sur place, avant qu’un tour de reconnaissance ne soit prévu, suivi d’un autre tour pour se rendre sur la grille pour se préparer pour la course. La course de 28 tours n’a duré que trois virages avant que les drapeaux rouges ne soient agités, alors que Theo Pourchaire d’ART a calé de la troisième place sur la grille et a été repoussé par Enzo Fittipaldi de Charouz. Des débris ont survolé le mur des stands tandis que la voiture de Pourchaire a fait une embardée vers l’avant alors qu’elle a été heurtée à grande vitesse.

Au virage deux, Marino Sato de Trident a roulé sur les trottoirs et dans Dan Ticktum de Carlin, qui l’a ensuite poussé dans Liam Lawson de Hitech, faisant tourner ce dernier. Tout le monde a pu éviter sa voiture dos à la route, mais à ce moment-là, la course était déjà suspendue.

Pourchaire et Fittipaldi ont reçu un traitement prioritaire dans leurs voitures pendant la longue période de drapeau rouge qui a suivi, et une fois qu’ils ont été retirés des lieux en toute sécurité, les travaux ont commencé pour éliminer les fluides puis balayer la zone de leur collision.

Le contrôle de course a décidé que les voitures ne reviendraient pas dans l’ordre de la grille, avec le député Clement Novalak rejoignant l’action par l’arrière après un décrochage du tour de formation signifiant qu’il a raté la formation de la grille, et la course redémarrée durerait 20 minutes plus un tour avec un départ lancé .

L’arrêt au stand obligatoire inclus dans toutes les courses principales resterait dans l’épreuve raccourcie, avec l’ouverture de la fenêtre au stand à la fin du quatrième tour. Piastri a mené de la pole position jusqu’à cette fenêtre des stands, avec son coéquipier de Prema, Robert Shwartzman, le défiant seulement brièvement dans le premier virage au redémarrage.

À la fin du cinquième tour, Piastri était le premier pilote à passer au stand, tandis que Shwartzman restait à l’écart un autre tour. Une vrille au virage 22 pour Olli Caldwell de Campos qui a également battu Guilherme Samaia de Charouz au cinquième tour signifiait que la course était sous drapeau rouge pour la deuxième fois. La direction de course a annoncé plus tard que la course ne serait pas reprise pour la deuxième fois.

Le résultat a été reculé de deux tours à la fin du quatrième tour – juste au moment où Piastri est entré dans les stands, ce qui signifie que le leader du championnat a remporté une deuxième victoire consécutive devant Shwartzman.

Ralph Boschung de Campos a décroché son premier podium en F2 à la troisième place, une position gagnée après avoir conduit Guanyu Zhou de Virtuosi hors piste au premier virage du dernier tour compté. Les stewards ont noté l’incident, mais ont choisi de ne pas pénaliser.

Le coéquipier de Zhou, Felipe Drugovich, a terminé cinquième, devant Juri Vips de Hitech et l’ambitieux Christian Lundgaard qui, avec son équipe ART, avait choisi de passer au pneu super tendre plutôt que de commencer avec. Marcus Armstrong a pris la huitième place, bien que le pilote DAMS ait en fait abandonné le top 10 avant le drapeau rouge. Sa restauration dans les points est venue à la contrariété de Liam Lawson et Dan Ticktum, qui ont été classés neuvième et dixième mais avaient en fait perdu du temps dans les arrêts aux stands en raison de doubles équipes.

Résultats de la troisième course de Formule 2 en Arabie saoudite

PositionCarDriver12Oscar Piastri21Robert Shwartzman321Ralph Boschung43Guanyu Zhou54Felipe Drugovich68Juri Vips79Christian Lundgaard817Marcus Armstrong97Liam Lawson105Dan Ticktum116Jehan Daruvala1224Bent Viscaal1311Jack Doohan1422Logan Sargeant1516Roy Nissany1620Olli Caldwell1715Guilherme Samaia1825Marino Sato1912Clement Novalak2023Alessio Deledda2110Theo Pourchaire2214Enzo Fittipaldi

