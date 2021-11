Oscar Piastri a défendu son compatriote junior alpin Guanyu Zhou à la suite d’un contrecoup à sa nomination dans l’équipe de Formule 1 d’Alfa Romeo.

Zhou, qui suit Piastri dans le championnat de Formule 2, a été confirmé comme nouveau pilote d’Alfa Romeo pour la saison 2021 de F1 plus tôt cette semaine. Il sera le premier pilote de course chinois de F1 et apporte un sponsoring important à l’équipe.

Antonio Giovinazzi, que Zhou remplace dans l’équipe, a réagi à la nouvelle avec déception, affirmant que cela montrait que la F1 pouvait être « impitoyable » lorsque l’argent était en jeu. La nomination de Zhou a également suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

Cependant, Piastri a pris la défense de son rival en F2 aujourd’hui. « J’ai passé pas mal de temps à l’usine avec Zhou, principalement au gymnase et des trucs comme ça. Je pense qu’évidemment, il a attrapé pas mal de négativité sur les réseaux sociaux et tout ça et je pense que la plupart sont assez injustes, pour être honnête.

« D’accord, nous savons tous qu’il apporte un soutien financier derrière lui, mais il ne s’en sort pas mal. Il est deuxième du championnat, il a le même nombre de victoires que moi, il a mené le championnat pendant la première partie de l’année, donc certainement pas sans aucun résultat.

Zhou rejoindra le très expérimenté Valtteri Bottas dans l’équipe l’année prochaine. « Je pense que ce sera un peu difficile pour lui contre Valtteri », a déclaré Piastri. « Je pense que Valtteri sera un très bon coéquipier. Mais je suis impatient de voir comment il va et je pense qu’il fera du très bon travail.

Piastri est peu susceptible de courir la saison prochaine. Il ne pourra pas revenir en F2 s’il remporte la série, qu’il dirige actuellement, et il assumera le rôle de pilote de réserve chez Alpine. Il a dit qu’il est reconnaissant pour l’opportunité.

« Bien sûr, j’aurais adoré être sur la grille et dans un siège de course. Mais même arriver au rôle de pilote de réserve, avec la façon dont les choses se sont déroulées, c’est le meilleur des cas.

« L’un de mes premiers objectifs lorsque je suis entré dans la course était de devenir pilote professionnel et d’en faire mon travail, ce qui sera le cas à partir de l’année prochaine. Donc, de ce point de vue, je suis super excité d’avoir réussi. Évidemment pas vers ma destination finale que je veux atteindre, mais en faire mon travail à temps plein, c’est quelque chose dont je suis vraiment fier et qui m’enthousiasme vraiment.

« Tout au long de ma carrière junior, nous n’avons pas lutté financièrement, mais nous n’avons pas le genre d’argent pour rivaliser avec d’autres personnes sur la grille. Donc être ici et obtenir ce rôle de pilote de réserve sur le talent et mes résultats pour moi, c’est quelque chose dont je peux être vraiment fier.

