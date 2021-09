Piastri est plus leader de la F2

in

26/09/2021 à 12:48 CEST

Oscar piastri a étendu son avance au championnat de Formule 2 après avoir remporté la course longue en Russie. Le pilote australien a contrôlé Théo Pourcharie et a accru son avantage sur les Chinois Guanyu Zhou, qui n’a pu se classer que sixième. ralph boschung (Campos Racing) a parcouru de nombreux tours sur le podium, mais ils n’ont pas pu terminer et à la fin la troisième position est revenue à Jehan Daruvala.

Avec ta victoire Piastri a ajouté 25 points supplémentaires, ce qui le place plus leader de la Formule 2, avec 178 points contre 142 pour Zhou et le 135 de Robert Schwartzman

qui sera pris maintenant un Pause de dix semaines avant de reprendre en Arabie Saoudite l’avant-dernière manche de la saison, du 3 au 5 décembre.

GP Russie F2. COURSE 3 :

1. Oscar Piastri (Prema) 53’20 “402

2. Théo Pourchaire (ART) +1 “928

3. Jehan Daruvala (Carlin) +12 “601

4. Robert Shwartzman (Prema) +14 “485

5. Dan Ticktum (Carlin) +18 “058

6. Guanyu Zhou (Virtuose) +22 “177

7. Liam Lawson (Hitech) +30 “596

8. Richard Verschoor (MP) +33 “451

9. Christian Lundgaard (ART) +37 “775

10. David Beckmann (Campos) +39 “118