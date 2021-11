Piastri n’est pas intéressé par la course ailleurs dans «l’année en marge» · .

Oscar Piastri ne cherche pas un pilote de course ailleurs en 2022 car il a l’intention de donner la priorité à sa disponibilité au cas où il aurait l’opportunité de faire ses débuts en Formule 1.

Le leader des points de Formule 2 ne passera pas en F1 l’année prochaine car Guanyu Zhou a déjà décroché la dernière place sur la grille avec Alfa Romeo. Alpine a annoncé plus tôt ce mois-ci que Piastri sera leur pilote de réserve officiel en 2022.

Piastri a admis qu’il « aurait de loin préféré aller directement à un siège de course » que de passer « un an sur la touche ». Cependant, avec Alpine conservant Fernando Alonso et Esteban Ocon pour 2022, et l’équipe n’ayant aucun client de moteur avec qui placer un pilote junior, Piastri s’est retrouvé sans itinéraire sur la grille de F1.

Cependant, il s’attend à avoir plusieurs occasions de tester à nouveau pour l’équipe en 2022 et pourrait faire ses débuts en course si l’occasion se présente.

« Bien sûr, en tant que pilote de course, je veux courir », a-t-il déclaré. « Mais nous mettons en place un programme d’essais assez complet, donc je vais au moins conduire assez fréquemment.

« D’accord, ce ne sera pas la course, mais si cela doit être une distraction et signifier que j’ai raté une opportunité avec Alpine dans le paddock de F1, alors cela ne m’intéresse pas pour être honnête. Aussi étrange que cela puisse paraître, je préfère ne pas courir et me concentrer pleinement sur mon rôle de pilote de réserve dans le but d’essayer d’atteindre la F1 dans un avenir proche, plutôt que de barboter partout ailleurs et de prendre un peu de mon concentrez-vous sur la F1.

La vitesse de l’ascension de Piastri semble s’être pris lui-même et son équipe par surprise. Il est sur le point de décrocher le titre F2 en tant que rookie après avoir remporté des championnats consécutifs en Formule Renault Eurocup et FIA Formule 3 au cours des deux années précédentes.

« Je me suis surpris moi-même et probablement beaucoup de gens à quel point cela s’est bien passé », a-t-il déclaré. « Je pense que la F3, avant de commencer avec Prema, était évidemment très attendue parce qu’ils ont été si dominants. Donc je connaissais en quelque sorte et avec les gens contre qui je courais en F3, alors que je suis arrivé en tant que rookie, les pilotes de deuxième année étaient pour la plupart des gens avec qui j’avais déjà piloté. Donc, à cet égard, j’étais probablement plus confiant de pouvoir le faire en un an.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« Mais la F2 a de loin dépassé mes attentes, pour être honnête. Je m’attendais vraiment à ce que ce soit plus un contrat de deux ans. Mais cela s’est clairement mieux passé que prévu et je suis heureux.

Piastri se lance ce week-end dans la manche F2 à trois têtes sur le circuit de la corniche de Jeddah avec une avance de 36 points sur Zhou et une chance de décrocher le titre. Il a décroché la pole position pour chacune des trois dernières courses, ce qui, selon lui, a été la clé du succès de sa campagne 2021.

« Les qualifications ont certainement été la plus grande amélioration par rapport à l’année dernière, évidemment », a-t-il déclaré. « Je pense que les résultats le montrent aussi.

«Je ne sais pas vraiment ce qui a changé pour apporter cette amélioration, je n’avais pas vraiment l’impression d’avoir fait quelque chose de très différent de mon côté. L’équipe et moi avons très bien travaillé ensemble depuis le début.

« Je suppose que d’une certaine manière en F3 avec Prema, parce que la voiture était déjà si bonne, c’était plus ou moins à moi de bien la conduire. Donc je pense en F2 parce que la fenêtre de configuration est probablement un peu plus petite et je dirais que Prema n’est pas aussi dominant en F2 par rapport à F3 – évidemment, nous sommes toujours très forts – mais je suppose que je me concentre davantage sur mettre tout ensemble et a aidé ma compréhension de la voiture beaucoup plus.

« Donc, je me sens beaucoup plus à l’aise avec ma compréhension de la F2 que je ne l’ai jamais été en F3. Je pense que savoir ce dont j’ai besoin de la voiture pour être rapide m’a beaucoup aidé, ma compréhension générale de la voiture m’a vraiment aidé en F2 par rapport à F3 et je pense que c’est là que se trouve le grand revirement.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :