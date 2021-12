Piastri passera l’Abu Dhabi Young Driver Test avec Alpine

La réserve nouvellement signée d’Alpine, Oscar Piastri, aura son premier test officiel de Formule 1 la semaine prochaine à Abu Dhabi et espère avoir le titre de championnat de Formule 2 2021 sur son CV.

L’étoile montante de 20 ans participera au test de fin de saison des jeunes pilotes sur le circuit de Yas Marina avec une journée au volant de la voiture Alpine A521 victorieuse conduite cette saison par Fernando Alonso et Esteban Ocon.

« Je suis très excité de piloter dans le test des jeunes pilotes », a déclaré Piastri. « C’est presque comme ma première journée officielle dans mon nouveau poste pour l’année prochaine lorsque je deviens pilote de réserve de l’équipe.

« Chaque jour dans une voiture de F1 est assez spécial, mais piloter l’actuelle avec d’autres pilotes en piste dans un environnement quelque peu compétitif est très cool. »

Avant son test, Piastri se dirige vers la dernière manche de la course au titre F2 ce week-end avec une avance quasi inattaquable de 51,5 points sur son coéquipier de Prema Racing, Robert Shwartzman.

Piastri a prolongé son avance avec une excellente performance lors de l’événement du week-end dernier en Arabie saoudite, y compris sa troisième victoire consécutive dans la course principale pour en faire cinq victoires lors de sa saison recrue.

Un maximum de 65 points est disponible pour les qualifications et les trois courses à Abu Dhabi ce week-end et si Piastri remporte le titre, ce sera son troisième titre consécutif dans la catégorie junior après avoir également remporté la Formula Renault Eurocup Series 2019 et le titre F3 2020.

Les pilotes de F2 Theo Pourchaire et Enzo Fittipaldi ont échappé à de graves blessures lors de la course de Djeddah

Pendant ce temps, leurs collègues pilotes de F2 Theo Pourchaire et Enzo Fittipaldi ont échappé à de graves blessures lors d’un accident de course en Arabie saoudite qui les a conduits à l’hôpital ce week-end.

« Je suis très reconnaissant d’avoir seulement cassé mon talon et d’avoir quelques coupures et contusions », a déclaré Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde brésilien de Formule 1 Emerson, sur Twitter.

« Je suis très heureux que Theo aille bien. Je serai bientôt de retour sur la bonne voie et plus vite que jamais.

Les deux hommes ont été transférés en ambulance et en hélicoptère à Djeddah dimanche après l’accident sur la ligne de départ lors de la course de soutien de Formule 1.

Le pilote français Pourchaire, 18 ans, est membre de l’académie Sauber et a effectué des essais avec l’équipe Alfa Romeo dirigée par la formation suisse. Il est cinquième au classement F2.

Fittipaldi, 20 ans, est un ancien membre de l’académie Ferrari et a terminé septième lors de la course de sprint F2 de samedi. (Reportage d’Alan Baldwin)

🇺🇸 Hé les gars, je suis très reconnaissant d’avoir seulement cassé mon talon et d’avoir des coupures et des bleus. Merci à tous pour les messages, ainsi qu’à la FIA et au staff médical d’avoir pris grand soin de moi. Je suis très heureux que Theo aille bien. Je serai bientôt de retour sur la bonne voie et plus vite que jamais. pic.twitter.com/3aLqaEQtgn – Enzo Fittipaldi (@enzofetti) 6 décembre 2021