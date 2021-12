Piastri s’éloigne encore plus dans la course au titre F2 avec une scintillante victoire saoudienne – .

Le junior alpin Oscar Piastri a poursuivi sa course vers le titre de Formule 2 avec une victoire dans la deuxième course de sprint sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Piastri est parti de la troisième place derrière le junior Red Bull Jehan Daruvala et Bent Viscaal, mais après que Daruvala ait poussé Viscaal au loin à la sortie du deuxième virage au premier tour, cela est devenu une bataille entre les deux pilotes affiliés aux équipes de Formule 1 pour la victoire.

Leur duel n’a pas commencé correctement avant le cinquième tour sur 20, car la course a été retardée derrière la voiture de sécurité dans le premier tour en raison de deux incidents sur la route du premier virage. Ralph Boschung a traversé Guilherme Samaia et l’a envoyé avec Alessio Deledda dans les barrières à l’extérieur, tandis que Clement Novalak a percuté le mur intérieur avant que la voiture du débutant ne percute Marcus Armstrong qui avait remporté la première course de la journée.

Daruvala a pris une seconde d’avance après la reprise, mais a continué à ramener Piastri en jeu en s’enfermant à plusieurs reprises dans le premier tour. La tête a ensuite été pratiquement remise à Piastri au 12e tour, car Daruvala a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir franchi le premier virage quelques tours plus tôt et s’être maintenu devant Piastri plutôt que d’abandonner la position.

Piastri a quand même essayé de prendre la tête en piste, tentant un mouvement courageux au virage 20 à grande vitesse avant de descendre à l’intérieur du dernier virage au 14e tour. Le DRS était à la disposition de Daruvala dans la ligne droite des stands et il est allé tout de suite passé, et il a fallu quelques tours de plus avant que Piastri n’essaie à nouveau un mouvement. Au 17e tour, il a essayé la ligne intérieure pour le premier virage et a réussi à prendre le virage en forçant Daruvala à lui laisser de l’espace à l’entrée.

Daruvala a chuté de plus d’une seconde et demie en l’espace d’un tour et n’a pas eu l’occasion de le récupérer car la course a de nouveau été placée derrière la voiture de sécurité lorsque Liam Lawson de Hitech a filé dans les barrières à la sortie du virage 13.

Le ralentissement du rythme a gravement blessé Daruvala et le junior alpin Christian Lundgaard, qui avait dépassé Viscaal pour la troisième place mais avait également écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir franchi le virage deux lorsqu’il a fait son mouvement, et leur paire a été ramenée à la 14e et 15ème au classement final.

Viscaal héritait donc de la deuxième place, devant le coéquipier de Piastri, Robert Shwartzman, Dan Ticktum et Jack Doohan, cinquième lors de sa deuxième course dans la catégorie. Shwartzman a maintenant 47 points de retard sur Piastri dans sa bataille pour le titre, avec 92 encore disponibles pour marquer.

Sauber junior Theo Pourchaire a terminé à une remarquable sixième place, regagnant 13 positions depuis sa place de départ et dépassant Enzo Fittipaldi en fin de course. Après la progression de Pourchaire dans le classement, mais pas de manière aussi impressionnante, le futur pilote Alfa Romeo F1 Guanyu Zhou est passé de la 17e à la huitième place pour marquer le dernier point de la journée.

Résultats de la deuxième course de Formule 2 en Arabie saoudite

PositionCarDriver12Oscar Piastri224Bent Viscaal31Robert Shwartzman45Dan Ticktum511Jack Doohan610Theo Pourchaire714Enzo Fittipaldi83Guanyu Zhou921Ralph Boschung104Felipe Drugovich1116Roy Nissany1220Olli Caldwell1325Marino Sato146Jehan Daruvala159Christian Lundgaard167Liam Lawson178Juri Vips1822Logan Sargeant1917Marcus Armstrong2012Clement Novalak2123Alessio Deledda2215Guilherme Samaia

