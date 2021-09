Piastri s’exclut de la lutte contre Alfa Romeo

in

Oscar Piastri n’est “pas très confiant” pour battre Guanyu Zhou au dernier siège de la grille de F1 2022, affirmant qu’il sera plutôt pilote de réserve la saison prochaine.

Le pilote australien serait sur la liste restreinte d’Alfa Romeo pour remplacer Antonio Giovinazzi en 2022. Et, compte tenu de son récent passage dans la série junior de la course automobile, ce n’est pas étonnant.

Le jeune homme de 20 ans a été couronné en Formule Renault Eurocup en 2019, a remporté la série de Formule 3 un an plus tard, et, avec deux manches restantes dans le championnat de Formule 2 de cette année, il est en P1.

Cela pourrait être trois titres en trois saisons, et pourtant Piastri, membre de l’académie junior d’Alpine, admet qu’il est peu probable qu’il s’aligne sur la grille de Formule 1 en mars prochain.

“Avec l’avenir, ce siège Alfa”, a-t-il déclaré à Motorsport.com, “je ne suis pas très confiant à ce sujet.

“En réalité, la voie la plus logique est d’essayer d’être pilote de réserve pour Alpine pour l’année prochaine et de consacrer beaucoup d’heures à la simulation et de vraiment travailler avec l’équipe pour essayer d’obtenir un siège en 2023.

«Je serais d’accord pour passer un an sur la touche, je pense. Évidemment, ce n’est toujours pas idéal, mais c’est arrivé à pas mal de pilotes.

Super heureux d’avoir obtenu ma troisième pole position d’affilée et de remporter deux courses consécutives. C’était un bon week-end de travail, bravo Sotchi pic.twitter.com/r1sF2ygXzw – Oscar Piastri (@OscarPiastri) 27 septembre 2021

«Celui-là, je peux l’accepter, mais s’il ressemblait à plus d’un an, alors il y a eu de sérieuses discussions sur ce que je fais pour aller de l’avant.

« L’objectif serait certainement d’essayer d’être pilote de réserve chez Alpine, puis de viser une saison 2023. Compte tenu de la façon dont les cartes ont été jouées cette année, je pense que c’est la cible la plus réaliste maintenant. »

Si Piastri remporte le titre de Formule 2 cette année, il suivra les traces de Charles Leclerc et George Russell, qui ont tous deux remporté les deux titres juniors lors de saisons consécutives.

Piastri a remporté trois victoires et quatre autres podiums.

“Je pense que je me suis surpris à voir à quel point tout s’est bien passé pour être honnête”, a déclaré Piastri.

«Naturellement, si cela me surprend et que je sais plus ou moins ce que je peux faire, alors je pense que cela va naturellement aussi surprendre quelques autres personnes.

« Le plan initial, même lorsque je suis entré en F3, était de deux ans de F3 et de deux ans de F2. Et F3 s’est évidemment mieux passé que prévu et F2 se passe probablement aussi mieux que prévu.

« Je n’essaie pas de paraître arrogant, mais il y a très peu de pilotes qui ont réussi à faire ce que j’ai fait et ce que je fais.

“George et Charles sont en quelque sorte les deux seuls à avoir connu le même sort. Donc, sans me tromper, ce n’est pas une situation très courante.