PIB en direct de l’Inde : le bilan économique de l’Inde sera publié aujourd’hui ; les économistes prévoient que la croissance se situera entre 7 et 9 %

Inde PIB EN DIRECT: L’Inde annoncera ses chiffres du PIB du trimestre de juillet à septembre plus tard dans la journée. Les économistes de diverses banques, agences de notation et de recherche estiment que l’économie indienne affichera des chiffres de PIB solides, aidée par une base faible et une réouverture progressive des services à forte intensité de contact. Selon les estimations, le taux de croissance du PIB se situerait entre 7 et 9 %. Au cours du trimestre précédent, l’économie indienne avait augmenté de 20,1% grâce à une base faible, cependant, le PIB à prix constants (2011-12) au premier trimestre s’élevait à Rs 32,38 lakh crore, inférieur au Rs 35,66 lakh crore vu au premier trimestre. trimestre 2019-20. Au deuxième trimestre de l’exercice précédent, l’économie indienne s’était contractée de 7,4 %.