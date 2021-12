PIB : la croissance est réelle, mais les défis abondent

Surtout, la compréhension critique doit être de savoir si Covid-19 a infligé un dommage durable à l’économie et quelles pourraient être les mesures qui doivent être utilisées pour atténuer ou au moins réduire son impact.

Par Indranil Pan

Après un excellent PIB au premier trimestre de l’exercice 22 à 20,1 % en glissement annuel, le PIB au deuxième trimestre de l’exercice 22 pour l’Inde à 8,4 % est certainement un bon nombre à regarder, en particulier lorsque l’Inde apparaît comme l’économie à la croissance la plus rapide dans la nouvelle normalité induite par Covid-19. Les marchés se sont réjouis du fait qu’au T2FY22, le PIB réel absolu de 3 573 milliards de Rs est supérieur au PIB réel absolu rapporté pour le T2FY20, à 3 561 milliards de Rs. Mais pour la première moitié de l’EX22, le PIB réel absolu est toujours inférieur à celui de la première moitié de l’EX21.

Sans aucun doute, progressivement et sûrement, l’Inde parvient à sortir du ralentissement lié au Covid-19. Mais même si le titre reste robuste, une étude récente de la RBI souligne que l’écart de production négatif est toujours important, ce qui implique que l’économie n’a pas encore tiré tous les cylindres. Surtout, la compréhension critique doit être de savoir si Covid-19 a infligé un dommage durable à l’économie et quelles pourraient être les mesures qui doivent être utilisées pour atténuer ou au moins réduire son impact.

D’une part, le secteur de la production organisée est de nouveau sur pied avec des profits largement dans le noir. Les enquêtes de confiance des entreprises menées par RBI tendent à indiquer que l’humeur est relativement soutenue. Les conditions d’une reprise des investissements privés sont également clairement en place car la plupart des entreprises ont choisi de se désendetter et, partant, leurs bilans semblent sains. La persistance de taux d’intérêt réels négatifs ainsi que le programme gouvernemental d’incitation liée à la production (PLI) sont probablement des catalyseurs.

La formation brute de capital fixe (FBCF) en proportion du PIB à prix constants est passée à 32,0 contre 31,6 au trimestre précédent. Sur une base absolue, la FBCF réelle a été signalée à 1 142 milliards de Rs, soit plus que les 1 126 milliards de Rs du T2FY20. Mais on estime en grande partie que la majeure partie de cette accumulation de capital est due aux dépenses publiques plutôt qu’aux dépenses privées. Les niveaux d’utilisation des capacités restant faibles, les fabricants (au-delà de quelques secteurs) ne seraient pas immédiatement désireux de développer davantage de capacités.

L’élément crucial pour l’avenir de l’économie serait donc de comprendre comment se présentent les moteurs de la consommation. La dépense de consommation finale privée (PFCE) reste le contributeur le plus important à l’économie avec sa part de plus de 50 % dans le PIB. PFCE n’est pas encore revenu à la phase pré-Covid-19, même s’il affiche une croissance de 9 % en glissement trimestriel au T2FY22. C’est même vrai pour la dépense de consommation finale de l’État (GFCE), qui a diminué de 14% en rythme trimestriel au T2FY22. Cumulativement, le PFCE et le GFCE au premier semestre de l’EX22 restent inférieurs à ceux du premier semestre de l’EX20.

Concentrons-nous maintenant sur un autre domaine—généralement pas un domaine d’intérêt comme les économistes discutent du PIB—c’est-à-dire les « objets de valeur ». Notons que cet élément a bondi de 603% en glissement trimestriel au T2FY22 et est également en hausse de 183% par rapport au même trimestre de l’année dernière. En proportion du PIB, les « objets de valeur » au deuxième trimestre de l’exercice 22 s’élevaient à 3,3 % en termes réels, contre 0,5 % au trimestre précédent.

Quels sont exactement ces objets de valeur ? Ce sont des biens durables coûteux qui ne se détériorent pas avec le temps et ne sont pas utilisés dans la consommation ou même la production et sont acquis principalement comme réserve de valeur. Des exemples sont les œuvres d’art, les pierres et métaux précieux, etc. Cela indique que les économies excédentaires qui avaient probablement été accumulées par les couches supérieures de la société pendant Covid-19 sont maintenant dépensées à ces fins.

L’argument ci-dessus indique clairement que la croissance reste inéquitable ; les couches supérieures de revenu dépensent tandis que les couches inférieures de revenu n’en sont pas capables. Les dépenses de consommation étant fonction des revenus, cela indique que les revenus n’ont toujours pas récupéré jusqu’à l’ère pré-Covid-19, même si le taux de chômage est tombé à une phase proche de la pré-Covid-19. Face à ce stress, le gouvernement a continué à fournir gratuitement des céréales vivrières et le dispositif qui devait prendre fin en novembre 2021 est désormais prolongé jusqu’à fin mars 2022.

Le secteur rural reste sous pression, même si la production agricole a été robuste. Il existe toujours un écart important entre l’emploi fourni et le travail demandé dans le cadre du programme de garantie de l’emploi rural, ce qui implique qu’une grande partie de la main-d’œuvre n’est peut-être pas encore revenue à des emplois urbains et que la main-d’œuvre rurale n’a pas été en mesure de trouver un emploi en dehors de MGNREGA. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a alloué 250 milliards de roupies supplémentaires à la MGNREGA au titre de la 2e subvention supplémentaire qui a été déposée au Parlement. La croissance des salaires ruraux a été faible, en particulier pour les emplois non agricoles. Celui-ci avait augmenté de 2,7% en août 2021 sur une base nominale, un nombre négatif lorsque l’inflation est déduite.

En conclusion, même si les chiffres de la croissance globale semblent robustes, une plongée profonde dans les chiffres montre certaines lignes de faille. C’est très important pour l’élaboration des politiques. Le gouvernement devrait continuer à soutenir l’économie avec ses politiques de redistribution, ce qui pourrait avoir des implications sur ses dépenses en capital. En outre, la RBI évaluant l’écart de production négatif comme important, la politique monétaire accommodante se poursuivra également, même au risque de permettre un niveau d’inflation légèrement plus élevé dans l’économie.

L’auteur est économiste en chef, YES Bank Ltd. Les opinions sont personnelles

