Pic COVID: les instituts de coaching privés à Delhi sont fermés jusqu’à nouvel ordre, les cours en ligne peuvent continuer

Les établissements de coaching privés de la capitale nationale seront fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19, mais les cas en ligne peuvent continuer, a déclaré mercredi la Direction de l’éducation (DoE).

L’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) avait hier imposé une alerte jaune à Delhi suite à un pic de cas de COVID au milieu de l’émergence de la variante Omicron. Les écoles et les collèges ont été annoncés fermés sous alerte jaune.

« Les institutions de coaching privées situées à Delhi resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Cependant, les cours en ligne peuvent être poursuivis. Tous les centres de coaching privés suivront les instructions et les directives émises par la DDMA de temps à autre pour la sécurité et la sûreté des étudiants, des enseignants, des facultés et du public en général », a déclaré le DoE dans un ordre officiel.

« Dans le cas où un centre de coaching violerait les instructions, les contrevenants seront pénalisés conformément aux dispositions de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes et d’autres lois applicables », a-t-il ajouté.

La capitale nationale a enregistré mardi un pic massif de COVID-19 quotidien avec 496 nouveaux cas, le plus élevé depuis le 4 juin, tandis que le taux de positivité est également passé à 0,89% avec un décès dû au coronavirus dans la ville.

Le nombre total de cas de nouvelle variante Omicron de COVID-19 enregistrés à Delhi est également passé à 238. Il y avait 67 cas Omicron dans la capitale nationale vendredi.

